JANAF odgovorio Mađarskoj: "To je ispod svakog civilizacijskog i poslovnog nivoa"

U jeku sve glasnijih optužbi iz Mađarske, kako na račun Hrvatske, tako i Jadranskog naftovoda – član Uprave JANAF-a Vladislav Veselica u Dnevniku HTV-a odlučno je odbacio sve tvrdnje o nedostatnim kapacitetima i previsokim naknadama.

Osporio tvrdnje da su naknade za transport previsoke

– Naš kapacitet iznosi 14,78 milijuna tona godišnje, i nije se mijenjao od 1979. godine. To je više nego dovoljno za obje rafinerije u vlasništvu MOL-a, koje su lani preradile 11,3 milijuna tona, izjavio je Veselica.

Osim kapaciteta, osporio je i tvrdnje da su naknade za transport nafte previsoke, nazvavši ih "potpunom besmislicom".

– Imamo studiju renomiranih revizorskih kuća koja potvrđuje da je naša metodologija u skladu s najboljom svjetskom praksom. Teze da su naše tarife pet puta veće od europskog prosjeka – jednostavno su netočne, poručio je.

"Ova retorika nema nikakvo uporište"

Osvrnuo se i na optužbe iz MOL-a koje idu toliko daleko da JANAF nazivaju "ratnim profiterima".

– To je ispod svakog civilizacijskog i poslovnog nivoa. Poznajem ljude iz MOL-a, godinama smo gradili partnerstvo i ova retorika nema nikakvo uporište u realnosti – rekao je Veselica.

"Uskoro promjena energetskih paradigmi"

Na pitanje je li iza mađarske retorike pritisak Washingtona, Veselica kaže da živimo u nikad dinamičnijem vremenu i vjeruje da će se uskoro promijeniti mnoge energetske paradigme.

Govorio je i o važnom partneru – Naftnoj industriji Srbije (NIS), koja ima ruske vlasnike, a JANAF joj transportira naftu do rafinerije u Pančevu.

Zahvaljujući suradnji s američkom administracijom, već je ishodovano šest licenci koje omogućuju nastavak isporuka unatoč sankcijama.

– Vjerujem da će se i nakon 1. listopada pronaći rješenje. No čak i ako dođe do zabrane, JANAF ima spremne modele i osiguranu stabilnost poslovanja, zaključio je Veselica.