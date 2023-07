Jana Cvjetko osvojila prvo zlato za Hrvatsku!

Nakon što je Luka KATIĆ probio led u Mariboru, tu priliku je sjajno iskoristila Jana CVJETKO (JK „Black belt“ – Zagreb) te s time nastavila niz osvajanja medalja za Hrvatsku na Olimpijskom festivalu europske mladeži.

17-godišnja Cvjetko danas je dobila priliku za revanš protiv Sinem ORUC (TUR) s kojom se posljednji put susrela u finalu Europskog kadetskog prvenstva krajem lipnja. Ovakve prilike se ne propuštaju, a tog je bila i sama svjesna Cvjetko te iskoristila šansu i osvojila zlatno odličje u kategoriji -63kg.

"Pa nisam stvarno mislila da ću pobijediti, izgubila sam od nje u finalu na Europskom i razmišljala sam, ako namjeravam biti dobra na SP-u da moram pokušati neke nove stvari i vidjeti kako se boriti s njom. Oruc je stvarno jako dobra natjecateljica i nisam mislila da ću pobijediti. Znala sam da sam u finalu, srebro je tu, pa može samo bolje od toga i čak sam u jednom trenu razmišljala ako je već toliko bolja od mene, neću joj samo tako lako prepustiti zlatnu medalju, dala sam sve od sebe i isplatilo se", kazala je Cvjetko.

Zlato koje je stjegonoša Cvjetko osvojila ujedno je i prvo zlatno odličje za Hrvatsku delegaciju koju čini 74 sportaša i sportašica iz osam sportova u Mariboru. S tom činjenicom pomalo smo je i iznenadili pa je nastavila:

"Jako sam sretna radi toga, najviše radi činjenice da na posljednjem EYOF-u nismo osvojili niti jednu medalju, danas svi koji smo ovdje iz reprezentacije ozbiljni smo konkurenti za medalju. Puno zajedno treniramo i drago mi je da to dolazi do izražaja. Krajem kolovoza očekuje me SP u Zagrebu, ali ipak se nadam da ću uspjeti uloviti par dana za more i odmoriti", dodala je za kraj Cvjetko.

Do finala je Cvjetko upisala pobjede protiv Carlote PINE (POR), Jelene NISAVIĆ (SRB) i Kristine OPANASENKO (UKR).

Kaštelanin Ivan BRNADA (JK „Kaštela“ – Kaštel Stari) novo je ime na judaškoj sceni, no nažalost zaustavljen je na korak do postolja u Mariboru. U borbi za brončanu medalju kategorije -81kg poražen je od Moldavca Andreja PEATICOVSHIJA.

"Ah dobro sam, ali žao mi je ove zadnje borbe, mislim da je mogla bolje ali pao sam dva puta na wazari. Cijeli dan sam se dobro borio, druga borba protiv Bugara bio sam bolji tri minute borbe ali je falilo malo sreće, pao sam na wazari u posljednjoj minuti i nisam ga uspio dostići. U repasažu sam dobio dvije borbe, i eto ta nesretna borba za broncu", kazao je Brnada.

Olimpijski festival europske mladeži zasigurno je ostavio i poseban osjećaj na sve sudionike pa tako i na Brnadu koji je inače učenik Obrtničko-tehničke škola u Splitu.

"Super doživljaj za cijeli život, nešto što se treba probati, vidjeti, doći osjetiti kako je, super iskustvo. Iako je peto mjesto, velik rezultat na velikom natjecanju, jesam i nisam zadovoljan", kazao je 17 godišnji Kaštelanin.

Sutra je posljednji dan individualnog natjecanja u Mariboru na tatami izlaze Vedrana MILJEVIĆ (-70kg) i Marko BOŽIĆ (-90kg).