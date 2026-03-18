Jakša Balov: "Sjednica Gradskog vijeća bila je uspješna za Split i građane"

Gradski vijećnik HDZ-a u splitskom Gradskom vijeću Jakša Balov osvrnuo se na posljednju sjednicu Gradskog vijeća, ocijenivši da je, unatoč specifičnom političkom ozračju, na kraju donijela važne odluke za grad i njegove stanovnike.

"Splitska politika je specifična, baš kao i sve u Splitu, a poseban začin daju joj pojedine kolege iz Gradskog vijeća svojom potrebom da nešto kažu i sudjeluju u raspravi, ponekad i potpuno promašeno u odnosu na samu temu, ali tako je to kod nas", poručio je Balov.

Dodao je kako je upravo u takvom ozračju protekla i ova sjednica, ali da je njezin konačni ishod bio pozitivan.

"Slijedom navedenog, u takvom je ozračju prošla i ova sjednica Gradskog vijeća, no ipak je bila u konačnici uspješna za naš Split i naše sugrađane", istaknuo je.

Prema njegovim riječima, sjednica je rezultirala nizom konkretnih odluka. Među njima su povećanje plaća službenika i namještenika u Gradskoj upravi koji su bili ograničeni prošlom odlukom, donošenje nove, kako navodi, poštenije i obuhvatnije odluke o davanju stanova u najam, kao i potpora sugrađanima čije su fasade i krovovi oštećeni u povijesnom nevremenu u srpnju 2025. godine.

Balov je naveo i da će pomoć biti usmjerena projektu Hospicij Matošić, da je trasirana izgradnja četiriju novih garaža na Blatinama, Plokitama, Spinutu i Gripama te da slijedi nabava triju novih vatrogasnih vozila.

Govoreći o kulturi, istaknuo je da su doneseni programski i financijski okviri za HNK Split i Gradsko kazalište mladih.

"Time se zakonski stvara pretpostavka za natječaj za intendanta i ravnatelja", naveo je Balov.

Osvrnuo se i na donošenje političkih odluka, poručivši da ne postoje savršena rješenja.

"Nema savršene odluke, posebno ne takve politike", rekao je Balov, dodajući: "Tko radi taj i griješi".

Na kraju je naglasio kako, unatoč razlikama, ne proziva prethodnike ni političke oponente, nego u prvi plan stavlja razvoj grada.

"Također, u svojoj različitosti, ne prozivamo prethodnike i političke oponente, a ima dosta negativnih primjera i ne bježimo od odgovornosti, već dapače Split nam je u fokusu i na afirmativan način na čelu s gradonačelnikom, a to je naš Tomislav Šuta, vučemo Split snažno naprijed", poručio je Balov.