Jakov Prkić pita Grad Split: "Gdje je Studija Krešimira Budiše?"

Jakov Prkić, vijećnik stranke Direkt u Gradskom vijeću Grada Splita, objavio je da je još 12. ožujka, nakon prezentacije Studije izvodljivosti projekta nogometnog stadiona i kampa u Splitu, Gradu Splitu uputio zahtjev za pristup informacijama, tražeći dostavu same studije. Osam dana kasnije, kako navodi, iz Grada je dobio odgovor da se rok za dostavu informacije produžava za dodatnih 15 dana.

Prkić tvrdi da se u obrazloženju Grad pozvao na članak 22., stavak 1., točku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, prema kojem se rok može produžiti "ako je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije."

"Moj je jedini zaključak kako Grad nema potpunu Studiju"

Komentirajući takav odgovor, Prkić je izrazio sumnju da Grad Split možda u ovom trenutku nema cjelovitu verziju dokumenta koji je predstavljen javnosti.

"Moj je jedini zaključak kako Grad nema potpunu Studiju, jer da je ima ne bi je bilo teško poslati. Potrebno je samo nekoliko klikova", poručio je Prkić. Dodao je i da bi, u slučaju da Grad posjeduje studiju, ali je gradonačelnik ne želi dostaviti, to predstavljalo kršenje Zakona o pravu na pristup informacijama.

"Ako Grad ima Studiju, a gradonačelnik je ne želi dostaviti, krši Zakon o pravu na pristup informacijama", naveo je.

Poziv gradonačelniku Šuti

Prkić ističe kako pravo na uvid u cjelokupan dokument nemaju samo gradski vijećnici, nego i šira javnost. Zbog toga je javno uputio pitanje gradonačelniku Tomislavu Šuti.

"Ne samo gradski vijećnici, već i javnost ima pravo uvida u cjelokupni dokument, zato pitam gradonačelnika Šutu: 'Gdje je Studija Krešimira Budiše?'", poručio je vijećnik Direkta. U objavi je dodatno naglasio kako je o produljenju roka obaviješten posljednjeg dana predviđenog zakonom. Također je istaknuo da službenik za informiranje, iako potpisan na odgovoru, prema njegovu mišljenju nije osoba koja stoji iza sadržaja očitovanja.

"Službenik za informiranje je samo posrednik u dobavi informacija i, iako je potpisan, on ne stoji iza odgovora. Odgovorni su gradonačelnik Šuta i/ili pročelnica kabineta gradonačelnika", ustvrdio je Prkić.

Očekuje se dostava dokumenta

Ostaje za vidjeti hoće li Grad Split u produženom roku dostaviti traženu Studiju izvodljivosti projekta nogometnog stadiona i kampa te hoće li time otkloniti sumnje koje je u javnosti otvorio gradski vijećnik Jakov Prkić.