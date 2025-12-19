Jakov Jozinović rasprodao Arenu Zagreb: Mlada zvijezda piše povijest domaće glazbe

Najveća mlada zvijezda današnjice, Jakov Jozinović, ispisao je novu stranicu domaće glazbene povijesti. Njegov koncert u zagrebačkoj Areni, koji će se održati 19. lipnja 2026. u sklopu turneje "Ja za čuda letim", je rasprodan. Posebnu težinu ovom uspjehu daje činjenica da su zahvaljujući pozornici postavljenoj u samom središtu Arene, u impresivnom 360° formatu, u prodaji bili svi sektori.

"Ljudi su ti koji me čine najsretnijim i zahvaljujući njima ostvario sam svoj san. Hvala svima koji su ovom brzinom pokupovali sve ulaznice. Presretan sam što ćemo te večeri zajedno živjeti glazbu, što ćemo pjevati i pjesme s mog nadolazećeg albuma. Baš sam uzbuđen", poručio je Jakov putem bravo! radija, uz čiju podršku donosi spektakl.

U Areni Zagreb će, uz potpuno novi vizualni i glazbeni doživljaj, izvesti hit obrade uz koje ga je publika prepoznala, ali i svoje pjesme. Prva od njih, "Polje ruža", već je pronašla put do srca slušatelja i odmah zauzela broj 1 svih radijskih top ljestvica, a uskoro stižu nova glazbena iznenađenja koja će zaokružiti ovaj veliki koncertni spektakl, kao i čitavu nadolazeću turneju "Ja za čuda letim".

Od talentiranog dečka koji je pjevao pred nekoliko desetaka ljudi u kafićima, Jakov je izrastao u pravu glazbenu senzaciju. Svojom karizmom, iskrenošću i emotivnim vokalom osvojio je društvene mreže, ubrzo i gradske trgove, a sada osvaja i najveće dvorane.