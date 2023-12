JAKOBUŠIĆ: "Bio bih zadovoljan dvostrukom titulom"

Predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić gostovao je emisiji Start na Radio Splitu. Govorio je o klupskoj Skupštini i minusu od 12.5 milijuna eura, rekordnom transferu Luke Vuškovića u Tottenham vrijednom 11 milijuna eura, potencijalnoj novoj kandidaturi za mjesto predsjednika, borbi za naslov prvaka i drurgim temama.

U nastavku pročitajte što je Jakobušić rekao u razgovoru s voditeljem splitskog radija.

Hajduk je ovoga tjedna imao Skupštinu. Posluje li klub dobro?

Ključno je što djeca navijaju za Livaju, a ne Messija ili Ronalda. Prije tri godine su svi nosili dresove Reala i Barcelone. Drugo, svi rade svoj posao. Govoreći o Skupštini, ovo je izvrsna godina. Seniori su osvojili Kup, a juniori su bili u finalu Lige prvaka. Napravili smo najveći transfer i imamo najviše članova.

Međutim, cilj nam je ove godine bio napraviti najveći transfer. To je moguće uglavnom s moćnim klubovima. Shvatili smo da je to klub iz Engleske. Poslovna odluka je pala na Tottenham.

Kako Engleska više nije u Europskoj uniji, ne može se knjižiti igrača do 2025. Izgleda da je Hajduk u minusu, a zapravo je to bila poslovna odluka koja je dobra za klub, ali možda ne i Upravu. Htjeli smo da nema komisije i da cijeli iznos uđe u klub. Napravili smo najveći transfer, a ispada da smo u minusu, rekao je, prenosi Index.

Hoćete li se ponovno kandidirati za predsjednika Hajduka?

Nisam se kandidirao ni za ovaj. Ne bih o tome. Istječe mi mandat, ali ne ovisi o meni. Mi imamo Skupštinu, Nadzorni odbor i Upravu. Da ja danas-sutra pođem, klub će nastaviti. Prvi čovjek daje takt. Moj način rada je možda neuobičajen, pa izaziva reakcije. Iduća osoba će možda morati održavati situaciju, ja sam bolji kada se lomi.

Marketing Hajduka je odličan.

Ovu ćemo godinu završiti sa 6.5 milijuna eura neto od marketinga. Ne ide to ni bez rezultata. Promijenili smo strukturu. Ako nismo najbolji na terenu, možemo biti na svim ostalim područjima. Sada nam je potrebna i potvrda kroz europski rezultat.

Hajduk je osvojio dva SuperSport Hrvatska kupa zaredom, no navijači će reći da je on utješna nagrada. Svi govore kako je ovo ta godina.

I da ne osvojimo prvenstvo, idemo dalje. Klub je stabilan, naučili smo funkcionirati ikada ne osvojimo. No ljudima treba naslov kao dokaz da se može. Klubu je najvažnija Europa. Stoga sam nezadovoljan onime što smo radili u Europi unatoč protivnicima, koeficijentu...

To najviše osjetimo mi u Upravi. Klub ovakvog renomea mora igrati Europu i igrati srijedom i subotom. Hajdukom uvijek fali 10 milijuna eura godišnje. Pitanje je kako će ih skupiti: hoće li ući u Europu ili prodati igrača. Trebaju nam dvije europske faze kako bi se sve zakotrljalo.

Preko 60 posto ostvarujemo iz vlastitog rada, skoro smo samoodrživi. No svi žele naslov. A sada nam treba mir, sami ćemo ga kreirati, znamo se nositi sa stresom. O nama, koji smo u klubu tri godine, ovisi da ovo dovedemo do kraja. To je naša obaveza.

O treneru Mislavu Karoglanu.

I sada je velik trener. Lani smo u ovo vrijeme promovirali Ivana Leku. Nema osobe koja ga nije htjela. Svi smo bili istog stava, on je bilo ono što nam je trebao. Opet mu se zahvaljujem. Ali kada nešto vodite, morate donositi odluke dobre za klub, bile on popularne ili ne.

Naravno da griješimo, ali imamo dva Kupa, najskupljeg igrača i sada smo nakon 19 godina prvi put vodeći nakon prvog dijela sezone. Tko neće moći isporučiti do svibnja-lipnja, treba ga zamijeniti. Isto vrijedi za mene. Moramo napraviti sve za cilj. Nebitno je hoće li to biti trener, igrač ili dvojica.

Težimo kontinuitetu, naravno. Od 11 igrača protiv Dinama, 10 ih je došlo bez odštete. To je sposobnost. Moramo imati kontinuitet uspjeha. Vjerujem da će i nama doći rezultat, koji je vanjska potvrda. Mi smo već uspjeli: imamo 100.000 članova, a sada smo prvi s drugim budžetom u ligi.

Imamo igrače koji su dvije i pol godine s nama. Prošli smo dobre i grube stvari. Sada nas zanima samo Rijeka u idućoj utakmici. Bitno nam je biti u vrhu. Karoglan, kao i mi, ima iskustvo. Bio je pomoćnik, sve je pratio. Kad si drugi, možeš govoriti što hoćeš.

Kad si prvi, imaš težinu jer donosiš odluke. U svlačionici imamo toliko igrača, a svi žele. Srž igrača su domaći igrači koji to žele napraviti s Hajdukom. To nam je najveća snaga. Do kraja sezone moramo paziti da što manje griješimo. Imamo suglasje i dobru energiju. Atmosfera stvara rezultat, a rezultat atmosferu.

Je li sportski direktor Nikoličius uteg ili imate povjerenje u njega? Jedni kažu da odlično radi, drugi kažu da dovodi igrače koji nisu pojačanja za Hajduk.

Nikako nije uteg. Da jest, riješio bih to. Ne moram ga braniti kad smo OK. Svi imaju neko mišljenje, ali on je odgovoran za taj posao. Znam kako on radi. Bitno mi je da je stručan, fokusiran i predan. Na kraju, prvi smo. I on i ja imamo obaveze. Ne donosim mišljenje na temelju javnosti. Kada posumnjam, reagirati. On možda i najmanje griješi.

Treba odluke promatrati u trenutku. No s odmakom se vidi kontinuitet rada. On ima iskustvo u radu. Njegov puni potencijal vidjet će se u narednih šest mjeseci. Ne mogu ići okolo i govoriti da imamo povjerenje u nekoga, nema potrebe za time. Ne sakrivamo se, dostupni smo za kritiku. Nije lako raditi u Hajduku. Imali smo turbulentno razdoblje. Najlakše je kad si prvi, bitno da te ne žale.

Što planirate u zimskom prijelaznom roku?

Sigurno planiramo. Mislimo da s ovom ekipom možemo biti prvaci. Svjesni smo opasnosti i tako tome pristupamo. Moramo zadržati balans ekipe. Dovođenja moraju biti ciljana iako možda neće na prvu biti logična, ali pletemo mrežu. Moramo voditi računa i o idućem ljetu, kada nas čeka Europa.

Glavni cilj svih pojačanja ove zime bit će tko će nam pomoći u borbi za naslov. Nemamo vremena razvijati nekoga. Možemo pogriješiti i pogoditi. Ovisno o tome koga ćemo dovesti, možda će biti odlazaka. Možda nekome neće odgovarati odlasci.

Uzmimo Darija Melnjaka i Ivana Lučića kao primjere. Lučić je bio treći golman kad smo ga doveli, a sad je prvi, nakon što se Lovre Kalinić, naš kapetan, ozlijedio. Morali smo reagirati.

Melnjaka smo doveli kao trećeg beka, kada smo već imali Čolinu i Dolčeka. Sjećam se, ne mogu to zaboraviti, kako su nam govorili: "Koji amateri. Imamo jednog desnog, a on dovode lijevog." Bilo je to omalovažavanje svega skupa. Rekli smo Melnjaku kako bismo voljeli da dvojica igraju i prodaju se, a on bude treći.

Pristao je biti treći, ali ih je istisnuo jer je dobar, ne možemo se zamisliti bez njega. Promišljamo. Sada imamo Melnjaka, ali doveli smo i Dialla, čisto da imamo osiguranje. Ponekad pogodimo, ponekad pogriješimo. Ovo što odrađujemo mjerit će se krajem svibnja. Svjesni smo situacije. Sigurno ćemo reagirati na tržištu ako će biti potrebe, a mislim da ima malo potrebe.

Recimo da će Hajduk biti prvak. Momčad se već slaže za iduću sezonu, ako je sve ozbiljno posloženo...

Idemo prema Rijeci. Ugovori koje imamo su do 2027./2028., što znači iduće četiri godine. Tko dođe iza nas, ima osigurane igrače s ugovorima. Imamo igračku vrijednost, drugu nemamo, nemamo imovinu. S19 milijuna eura podigli smo vrijednost igrača na 51 milijun eura.

Bit će uspona i padova. Nisam pročitao nijedan razgovor o sebi. Bio bih zadovoljan dvostrukom titulom. Pokazali smo da Kup možemo osvojiti. Oba trofeja trebala bi biti poticaj za sve u klubu, rekao je, prenosi Index.

Hajdukov kamp?

Imamo izvrsnu suradnju s Gradom Splitom. Razmišljamo o rekonstrukciji pomoćnih terena, planiraju se novi tereni. Stobreč će krenuti... Sve što je vezano uz Hajduk i kamp, vezano je uz područje Grada Splita. Tu će se tražiti rješenje i to mislim da je dobro.

Jeste zadovoljni Akademijom?

Bili smo u finalu Lige prvaka mladih. Sa seniorima ne uspijevamo ući u grupnu fazu, a s juniorima smo bilu finalu. Pobijedili smo City, Borussiju Dortmund i Milan, a govorimo da nismo uspjeli. Gdje su ostali. Svi su vidjeli kako Akademija radi.

Prodali smo Vuškovića u Englesku, a nema nijedan nastup ni za U-21 reprezentaciju. To znači da je Akademija uspješna. Stvaramo i kadrove. Pogledajte tko je bio trener Širokog, tko je naš trener. Akademija odlično radi. Ključno je što se dogodilo ove godine, a to je da tri-četiri ozbiljna kluba gledaju kako mi radimo.

Kako ćete na proljeće riješiti problem ulaznica?

Imamo 20.000 pretplatnika, ljudi su toliko povezani s Hajdukom da žele svoje mjesto. Učlanjuju se i u Lokomotivu da mogu na utakmicu. No od tih pretplatnika ih prosječno 7000 nekad ne može doći. Ne znači da oni ne vole Hajduk, već su jednostavno otišli na brod ili nisu u Splitu.

Razvili smo aplikaciju "Sidi na moje mjesto" koja omogućuje vraćanje ulaznice. Radimo nove trendove, događaju se stvari koje se nikad u povijesti u Hrvatskoj nisu dogodile. Imamo slatke brige. Imat ćemo i novosti s platformom Hajduk Digital da svi, koji nisu na stadionu ni Hrvatskoj, mogu pratiti Hajduk.

Aktualna je priča o Superligi. Kakav je stav Hajduka?

Nema potrebe da se mi posebno očitujemo, no mi kao članica ECA-e (Europsko udruženje klubova, op. a.) zastupamo iste stavove. A njihov stav je da štiti europski nogomet, a time i stav Hajduka. Ponosimo se odnosom s prijateljem i predsjednikom UEFA-e Aleksanderom Čeferinom. Vjerujemo da ispravno vodi UEFA-u.

Tri godine mandata su za Vama, a tri i pol će trajati. Biste li što mijenjali?

Naravno da bih mijenjao. Neke odluke bih, ali ne bih ono gdje sam bio odlučan i energičan. Promijenio bih možda ono u što sam uključio emociju i gdje sam radio kompenzaciju. Mene je ta emocija opteretila. Sve uzimam s ljudske strane, dok me s druge strane gledaju kao predsjednika. No to je moj problem.

Sigurno bih nešto promijenio, no volio bih ostati ovakav do kraja, kako god završilo. Ne valja previše šarati. Da, nešto bih promijenio, ali sam neke odluke donosio po osjećaju. Kad donesem odluku, stojim iza njega. Kada treba, promijenim je, rekao je, prenosi Index.

