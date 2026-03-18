Jako loše vijesti za Brodosplit. Trakavica nije gotova...

Tvrdnje da je trakavica u koju se pretvorio posao gradnje pet obalno-ophodnih brodova za potrebe Hrvatske ratne mornarice (HRM) završena preregistracijom brodova iz civilnog registra, gdje je kao vlasnik navedeno brodogradilište Brodosplit, u vojni registar, te postaje vlasništvo MORH-a, ipak su preuranjene, piše Poslovni dnevnik.

Ministar i kaznena prijava

Trakavica jest, jer je taj posao dogovorila još Vlada Zorana Milanovića 2014., no nije završena jer su tri nedovršena broda fizički još uvijek u zatvorenoj hali BSO-a, dijela splitskog škvera namijenjenom gradnji plovila posebnih namjena, tj. vojnih brodova. I u MORH-u su svjesni da pravna procedura još nije njihovom akcijom dovršena te će se brodogradilište Tomislava Debeljaka i oni i dalje suditi, bilo na upravnom sudu ili, kao što to očekuju u Brodosplitu, nekoj arbitraži ili medijaciji.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

No, činjenica jest da je država poduzela dosad neviđenu akciju kako bi se po svaku cijenu dočepala preostala tri broda, jer je brodogradilište u predstečajnom postupku i žele zaštititi, kako kažu, državnu imovinu i brod dovršiti u nekom drugom hrvatskom brodogradilištu. Natezanja s Debeljakom oko nastavka gradnje trajala su godinama, a činjenica jest da je prvi brod Omiš predan HRM-u pune četiri godine nakon potpisa ugovora, 2018., a drugi Umag prošle godine, akcijom novopridošlog ministra obrane Ivana Anušića.

I premda se nakon toga pojavio tračak nade da će uslijediti ugovori o dovršetku naredna tri broda (Karlobag, Skradin i Opatija), koji su u fazama dovršenosti od 50 do preko 80 posto, to se nije dogodilo. I Anušić je na kraju digao ruke, zaključivši da je s Debeljakom nemoguć dogovor, s obzirom na to da su se njihove računice razlikovale za čak 20-ak milijuna eura, koliko je Debeljak tražio povrh onoga što je MORH bio spreman platiti, piše Poslovni dnevnik.

Država je za preuzimanje svojih brodova pokrenula akciju čak triju ministarstava. Prije MORH-a i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i njihove preregistracije brodova, cijelu akciju je omogućilo Ministarstvo financija, koje je 2. listopada zbog nemogućnosti otplate kredita HBOR-u blokiralo račun BSO-u.

Debeljak je odgovorio raskidom ugovora s MORH-om, a u studenom je podnio i kaznenu prijavu protiv ministra Anušića, jer da on ugrožava nacionalnu sigurnost Hrvatske. Tu je bilo jasno da više nema nikakve mogućnosti za nastavak suradnje. Prošli mjesec, kako je sada otkriveno, provedena je preregistracija, brodovi i oprema postali su državno vlasništvo.

Izravni dogovor posla

U ovom trenutku nema informacija gdje će se nastaviti pravna bitka i kada će MORH moći i fizički preuzeti brodove. Debeljakov prvi menadžer Darko Pappo rekao je da smatraju da MORH prema njima ima dug i da kada ga plate mogu uzeti brodove. A što nakon preuzimanja? Nekoliko je hrvatskih brodogradilišta koja mogu dovršiti tri OOB-a – Brodotrogir, Uljanik, Iskra i 3. maj. No, brod nije automobil i nije to prebacivanje iz servisa u drugi servis, piše Poslovni dnevnik.

Potreban je i prijenos projektne dokumentacije ili i preuzimanje inženjera koji su gradili te brodove. Nesumnjivo je da će to biti skupo, puno skuplje nego da je problem riješen kakvim-takvim dogovorom s Debeljakom. Prvi brod, kažu stručnjaci, može biti dovršen u svega nekoliko mjeseci, a na preostala dva treba raditi nešto više. Pitanje je i je li za sve brodove nabavljena sva potrebna oprema, motori, naoružanje, elektronika. Procjena je da se zbog vremena neće ići u formu javnog natječaja, već prije u neki oblik izravnog dogovaranja dovršetka tog posla s nekim od hrvatskih brodogradilišta. Ostaje dvojba, s obzirom na to da su svi kapaciteti MORH-a i HRM-a sada usredotočeni na odabir i početak gradnje dviju korveta, koliko će na kraju biti fokusirani na dovršetak ova tri broda, koja su odavno trebali patrolirati našim dijelom Jadrana.