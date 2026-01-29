Jako jugo paraliziralo pomorski promet

U većem dijelu zemlje kolnici su mokri ili samo vlažni i skliski. Mjestimice ima i magle. Mogući su odroni. U priobalju puše jako do olujno jugo (u prekidu su pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije). Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i ne kreću na put bez zimske opreme, kažu iz HAK-a.

Zbog vjetra u prekidu su:

Tekst se nastavlja nakon oglasa

trajektne linije: Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ i Zadar (Gaženica)-Ist-Olib-Silba-Premuda-Mali Lošinj

katamaranske linije: Ist-Zapuntel-Brgulje-Molat-Zadar, Zadar-Mali Iž-Veli Iž-Mala Rava-Rava, Split-Vis, Zadar-Rivanj-Sestrunj-Zverinac-Božava-Brbinj, Split-Bol-Jelsa

brodske linije: Šibenik-Žirje, Orebić-Korčula, Korčula-Hvar-Split

Izmjene u redu plovidbe za 29. siječnja:

trajekt na liniji 832 Prapratno-Sobra isplovit će iz Sobre za luku Prapratno u 06:20 umjesto u 06:00 zbog loših vremenskih uvjeta

u četvrtak, 29. siječnja katamaran na liniji 9403 Zadar-Molat-Brgulje-Zapuntel-Ist/Široka će u 06:00 sati isploviti iz luke Kosirača umjesto iz luke Ist/Široka

u četvrtak, 29. siječnja uvodi se putovanje u liniji 401 Zadar (Gaženica)-Ist-Olib-Silba-Premuda-Mali Lošinj i obratno kao srijedom s polaskom iz luke Zadar (Gaženica) u 09:00 sati te s povratkom iz luke Mali Lošinj u 16:15 sati.