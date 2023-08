JAKIROVIĆ: "Rijeka? Ja znam što je istina"

Dinamo je u prvoj utakmici play-off runde kvalifikacija za Europa ligu na Maksimiru pobijedio prašku Spartu 3:1. Sergej Jakirović tako je uspješno debitirao na klupi aktualnog hrvatskog prvaka.

Stižu prve reakcije nakon susreta, a evo što je rekao Sergej Jakirović.

Jakirović: Jako emotivan tjedan

"Jako emotivan tjedan. Nije lako, bez obzira na to što ljudi mislili, teške su to odluke. Takav je život i takav nogomet. Jako sam ponosan na dečke kako su odigrali. Pokazali su jako mentalno stanje, vratiti se nakon 0:1 s energijom, trebao nam je gol, izjednačili smo u pravo vrijeme. Na poluvremenu smo se korigirali, odlično ušli u drugi dio, bilo je samo pitanje vremena kad ćemo zabiti", rekao je, piše Index.

"Drago mi je što je Luka zabio, idealan scenarij, kao u nekom filmu. Odlasci su neminovnost. Moramo sad tražiti novog Ivanušeca, novog Livakovića. Sjajna pobjeda, ovo je izrazito važno nakon svega što se događalo u zadnjih 10 dana. Bit će nam ovo veliki vjetar u leđa."

"Nama je svaka sljedeća utakmica finale i u svakoj idemo po maksimum. Čekaju nas Rijeka i Osijek, morat ćemo se baciti na glavu, svaki igrač je važan kad igramo svaka tri dana. Bit će rotacija, svi će dobiti priliku, a na njima je da tu priliku opravdaju."

"Pojačat ćemo momčad na određenim pozicijama"

"Stojković? Bio je malo fasciniran atmosferom, što je normalno za mladog igrača. On će rasti, rekao sam mu da nastavi igrati kao da je u Lokomotivi jer nema razloga da ne pokaže svoju kvalitetu."

"Sparta? Sve očekivano. Izrazito visoka ekipa. Bilo je bitno da budemo koncentrirani u prekidima. Jedino iznenađenje je da je umjesto Kuchte igrao napadač broj 7, ne znam sad kako se zove (Victor Olatunji, op.a.). Dvaput je udario laktom u glavu tako da je mogao dobiti i crveni. Sudački kriterij? Upitan."

"Nemam što biti zabrinut. Radim posao koji volim, trudim se, imam neku svoju viziju. Mislimo pojačati momčad na određenim pozicijama. Dovodit ćemo samo one igrače za koje mislimo da su drugačiji profil od onog što imamo, nećemo gomilati. Treba i oživjeti neke igrače koji su tu u ekipi. Bilo mi je bitno da galvaniziram senatore. Ja poštujem hijerarhiju i oni su nositelji ove momčadi."

"Zaboravlja se što sam napravio u Rijeci"

"Rijeka? Znam ja koja je istina, nema razloga da ulazimo u to. Najlakše je sve okriviti na mene. Ja sam ta persona non grata. Zaboravlja se što sam ja napravio, a ja znam što sam napravio i kakvu sam ekipu ostavio. Za godinu dana će biti vjerojatno par transfera po 3-4 milijuna eura. Atmosfera će biti nabrijana, kolega Sopić je moj prijatelj, uzeo je ovdje s Goricom bod. Pokušat ćemo sve napraviti da pobijedimo, ali najbitnije mi je da mi damo sve od sebe, a onda to publika prepozna."

"Ambicija? Mene nitko nije pitao gdje sam bio 2015. godine. Nitko me nije pitao ništa kad sam dobio dvaput otkaz. Samo moja obitelj i ja znamo što se događalo. Ako nemaš ambiciju, ne možeš ništa napraviti u životu. Bit će uspona i padova, ali vjerujem više uspona."

Ivanušec se zahvalio navijačima

Nakon Jakirovića, obratio se i Luka Ivanušec, kojemu je ovo bila zadnja utakmica za Dinamo. "Htio bih se zahvaliti svim navijačima na ovakvom oproštaju, nisam očekivao da će biti ovako. Zapad, Bad Blue Boysi, hvala svima. Ispalo je najbolje što je moglo ispasti, s tim golom i pobjedom. Idemo dalje."

"Pratit ću svaku utakmicu i navijati, ostat ću u kontaktu s mnogima i uvijek pratiti što se događa u Dinamu. Kad pogledam kakve smo rezultate radili u Europi i u prvenstvu, mogu otići ponosan na sebe i na ekipu. Zahvaljujem se ekipi bez koje ovo ne bi bilo moguće.

"Najposebniji trenutak u Dinamovom dresu? Definitivno pobjeda protiv Tottenhama, jedna od najvećih pobjeda u Dinamovoj povijesti. Ali bilo je tu još velikih utakmica i rezultata."

"Feyenoord? Idealna stepenica za daljnji razvoj. Osjetio sam da me klub i trener jako žele i to je prelomilo. Radi se o prvaku Nizozemske koji igra Ligu prvaka, rekao je, piše Index.