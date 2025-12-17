Jake policijske snage na Kampusu, dojurila i hitna pomoć: "Netko je dobio batina, legitimiraju sve redom"

U srijedu, tridesetak minuta iza ponoći, na području Kampusa izbila je tuča. Kako neslužbeno doznajemo, najmanje jedna mlađa osoba je ozlijeđena.

Na Kampus su dojurile žurne službe, hitna pomoć i jake policijske snage.

"Može se reći da ovdje vlada opsadno stanje. Policija zaustavlja i legitimira prolaznike", kazao nam je Splićanin koji se zatekao u blizini mjesta događaja.

Upit smo poslali splitskoj policiji, a objavit ćemo ga po primitku.

Do tada donosimo fotografije s Kampusa.