Close Menu

Jake policijske snage na Kampusu, dojurila i hitna pomoć: "Netko je dobio batina, legitimiraju sve redom"

Donosimo FOTOGALERIJU

U srijedu, tridesetak minuta iza ponoći, na području Kampusa izbila je tuča. Kako neslužbeno doznajemo, najmanje jedna mlađa osoba je ozlijeđena.

Na Kampus su dojurile žurne službe, hitna pomoć i jake policijske snage.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Može se reći da ovdje vlada opsadno stanje. Policija zaustavlja i legitimira prolaznike", kazao nam je Splićanin koji se zatekao u blizini mjesta događaja.

Upit smo poslali splitskoj policiji, a objavit ćemo ga po primitku.

Do tada donosimo fotografije s Kampusa.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
1
What?
0
Laž
3
Sad
1
Mad
1