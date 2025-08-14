Jagiellonia čeka Hajduk ili Dinamo City u play-offu Konferencijske lige

Poljska Jagiellonia izborila je prolaz u kvalifikacijama Konferencijske lige nakon što je na svom terenu remizirala 2:2 protiv danskog Silkeborga. Prva utakmica u Danskoj završila je minimalnom pobjedom Poljaka 0:1, što im je donijelo ukupnu prednost i prolaz dalje.

Na domaćem terenu Jagiellonia je brzo povela 2:0, no gosti su u dramatičnoj završnici uspjeli izjednačiti pogotkom u 95. minuti. Unatoč tome, prednost iz prve utakmice bila je dovoljna za plasman u sljedeće kolo.

U play-offu Poljaci će odmjeriti snage s pobjednikom dvoboja između Dinamo Cityja i Hajduka.

Trenutačno se ta utakmica još igra, a Hajduk gubi 1:0 i ima igrača manje. Za sada, znači, Hajduk će protiv Dinama iz Tirane igrati produžetke. Ako, naravno, ovaj rezultat ostane i nakon 90 minuta utakmice.