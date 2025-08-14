Dinamo City – Hajduk 1-0: Zora rudi, dan se bijeli, zasad slabi splitski Bijeli

Hajduk večeras igra uzvratnu utakmicu trećeg pretkola UEFA Konferencijske lige protiv albanskog Dinamo Cityja u Tirani. Nakon pobjede 2:1 u prvoj utakmici na Poljudu ostao je dojam da su Bijeli trebali slaviti s razlikom većom od jednog gola. Preseljenje na stadion Air Albania omogućilo je dolazak većeg broja navijača splitskog kluba, očekuje ih se oko 1500. Pobjednik ovog susreta odmjerit će snage s boljim iz sraza Jagiellonije (Poljska) i Silkeborga (Danska). Poljaci su u Danskoj u prvoj utakmici slavili s 1:0. Glavni je sudac u srazu Dinamo Cityja i Hajduka Denis Shurman, a pomoćnici Viktor Nyzhnyk i Svitlana Grushko.

Hajduk je uoči ove utakmice nanizao četiri pobjede zaredom.

Oduševljava činjenica da je utakmica počela Torcidinim gromoglasnim povicima „Ni'ko kao Hajduk iz Splita“. Prva prijetnja na utakmici završila je Ivušićevim odbijanjem lopte, na koju nije stigao natrčati Nani. Bregu je u 5. minuti bio u odličnoj poziciji za udarac na rubu šesnaesterca, ali Mlačić se dobro postavio i blokirao. Dinamo na početku utakmice nije izgledao impresionirano Hajdukom, u nekoliko su navrata zbijali crveno-plavu obranu u gostujuću zonu obrane. Bamba je u 8. minuti testirao svoje čuvare, ali Kalikov je udarac bio neprecizan. S druge se strane sam našao Bregu nakon Hajdukove greške, ali njegov je udarac prohujao iznad desne vratnice. U 11. minuti Quefalija je pokušao iz slobodna udarca, prizemno i bezopasno, a Teqju je ljevicom pokušao zagrijati Bamba, također bez većeg uspjeha.

U 14. minuti Dinamo City vodi 1:0, zabio je Zabergja. Hajdukova obrana nije dobro reagirala, pucao je između dvojice i izazvao oduševljenje domaćih navijača.

Strijelac Zabergja je uskoro zaradio i žuti karton zbog povlačenja Krovinovića. Livaja i Bamba u 19. su minuti ispremiješali domaću obranu, ali nisu uspjeli servirati idealnu loptu za Brajkovića. Bamba je u 22. minuti nakon neoprezna starta s visoko podignutom nogom požutio. Bamba i Brajković su potom zamijenili strane, Bamba je otišao desno, a Brajković lijevo. Karačić je dobio upozorenje u 26. minuti zbog udarca na gol nakon prekršaja. U 27. minuti Livaja je ubacio u peterac, ali suigrači ga nisu popratili. U 30. minuti Vila je pogodio gredu, no označeno je zaleđe. Lorran je potom ostao ležati nakon Karačićeva klizećeg starta pa su domaći nakratko bili s desetoricom. U 38. minuti neugodan izlet domaćih pred Hajdukov gol, Krovinović je u posljednji trenutak izbio loptu iz Ivušićeva šesnaesterca.

Brajković je u 40. minuti izborio korner za Hajduk, a domaći su morali mijenjati – Neziri je zamijenio Lorrana. Iz kornera je Kalik ciljao Livaju, ali Albanci su se obranili. Livajina podvaljena lopta za Brajkovića u 44. minuti nije prošla. Garcia je poslao Durdova na zagrijavanje. Tri minute nadoknade prvog dijela prošle su bez većih uzbuđenja.

Sve u svemu, od hajdučkog prvog poluvremena spomena je vrijedna jedino Torcida. Domaćini su konkretizirali svoje bolje otvaranje, ostaje nada da će se Hajduk sabrati i suvislije napadati u nastavku.

DINAMO CITY: Teqja; Meksi, Dita, Aliji, Lorran; Nani, Gassama, Quefalija, Bregu; Zabergja, Vila

Klupa: Sali, Guci, Doci, Bakary, Maliqi, Jonuzi, Ferruku, Berisha, Beqja, James, Neziri, Qardaku

HAJDUK: Ivušić; Karačić, Mlačić, Šarlija, Hrgović; Kalik, Pajaziti, Krovinović; Brajković, Livaja, Bamba

Klupa: Lučić, Silić, Diallo, Sigur, Rebić, Šego, Melnjak, Pukštas, Durdov, Skoko, Hodak, Benrahou