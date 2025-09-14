Jadrolinijin kapetan uputio pismo Butkoviću: "Posada nema odmora jer se trajekt pod utjecajem valova stalno valja i udara po obalnim bokobranima"

Jadrolinijinog kapetana Grgu Dumovića, čitatelji Morskog HR upoznali su kad je javno upozorio na kaos na moru splitskog akvatorija i ispred splitske luke s kojim se kao zapovjednik broda koji prevozi putnike, svakodnevno susreće. Da su ga poslušali tad, vjerojatno je da bi se spasio i jedan ljudski život koji je izgubljen upravo nereagiranjem službi unutar sustava sigurnosti plovidbe. Ovaj put želi upozoriti na velike probleme ili propuste, koji su se dogodili pri i nakon izgradnje luke Ubli na otoku Lastovu.

Ovaj isti dopis 2. rujna uputio je resornom ministru dipl. ing. Olegu Butkoviću i tajnici njegovog kabineta, pod naslovom: " Poteškoće u radu na novoizgrađenom trajektnom pristanu u luci Ubli " s fotografijama u prilogu iz kojih se vidi kako brod po noći pristaje na novoizgrađeni pristan koji nije osvijetljen te iz kojih se vidi položaj broda u odnosu na cijelu uvalu kada je privezan na stari pristan i na novoizgrađeni pristan.

"Odgovorni znaju za ovaj problem, okreću glavu i ne poduzimaju ništa!"

- Stekao sam dojam da sve nadležne institucije i odgovorne osobe u njima znaju za nepovoljnu situaciju i poteškoće u radu u luci Ubli na otoku Lastovu, okreću glavu, prave se da ne vide i ništa ne poduzimaju da se stanje popravi.

Priča se da na novoizgrađenom trajektnom pristanu još nije obavljen tehnički pregled a trajekt se po nalogu lučke uprave već šest mjeseci na njega privezuje i vrši operacije iskrcaja i ukrcaja putnika i vozila.

Poslao sa ovaj mail resornom ministru i tajnici njegovog kabineta, u nadi da će se nešto žurno poduzeti, jer vrlo brzo ćemo doći u situaciju da će trajekt uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta iz III i IV kvadranta, unatoč novoizgrađenom trajektnom pristanu, morati otkazivati putovanje za luku Ubli i ostati na sigurnom vezu u Veloj Luci.

Mišljenja sam da bi vi objavom članka u " Morski.HR ", o poteškoćama u radu na novootvorenom trajektnom pristanu u luci Ubli, sa ovim dopisom i fotografijama u prilogu pokrenuli nadležne institucije da, u interesu sigurnosti broda i što redovitijeg održavanja trajektne linije prema otoku Lastovo, sagledaju kompletnu situaciju i djeluju na terenu pa vas u tom smislu molim da objavite članak na ovu temu.

Jedna od bitnijih tema za ostanovnike Lastova

Za stanovnike otoka Lastovo ovo je jedna od bitnijih tema jer kvaliteta njihova življenja na otoku uveliko ovisi o trajektnoj povezanosti sa kopnom - poručuje kapetan Grgo Dujmović, čije pismo ministru Olegu Butkoviću prenosimo u cijelosti:

- Obraćam vam se kao pomorac sa 40 godina radnog staža u Jadroliniji sa rješenjem zapovjednik I od 1992. godine kojeg sam dobio ploveći na trajektu " Ilirija " na dužobalnim i međunarodnim linijama.

Krajem ove godine idem u mirovinu i jedini interes moga obraćanja je povećanje sigurnosti prometovanja te što redovitije održavanje pomorskog prometa prema pućinskom otoku Lastovo čime bi se donekle olakšao život njegovim stanovnicima te ujedno olakšao i budući rad mlađim kolegama na trajektima Jadrolinje koji će ploviti na ovoj liniji.

U projektu " Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Ubli, otok Lastovo - II faza projekta" Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije kao ciljeve ovog projekta navela je, citiram: " Izgradnjom novog trajektnog pristana osigurat će se uvjeti za sigurniji prihvat trajektnih i brzobrodskih plovila u luci Ubli što će pozitivno utjecati na povećanje sigurnosti prometovanja te na redovito održavanje pomorskog prometa. Produljenjem postojeće operativne obale povećat će se kapaciteti luke što će pozitivno utjecati na smanjenje zakrčenosti ".

"Lučka uprava nikog od pomoraca Jadrolinije nije pitala za savjet ili mišljenje"

Prema mojem saznanju nadležna lučka uprava nikoga od pomoraca Jadrolinije nije pitala za mišljenje i/ili savjet vezano uz projekt rekonstrukcije luke Ubli dok nas je nadležna lučka uprava za projekt izgradnje novog trajektnog pristaništa u Veloj Luci pozvala na sastanak gdje smo iznijeli naše konstruktivne prijedloge od koji je većina na obostrano zadovoljstvo prihvaćena.

Kao banalan primjer navodim da je kojim slučajem netko iz nadležne lučke uprave upitao pomorce Jadrolinije za mišljenje oni bi između ostaloga predložili i da se postavi dvije bitve, u razmaku od jedan - dva metra, na novom trajektnom pristanu u luci Ubli sa unutrašnje strane rampe, kao što su postavljene na novom trajektniom pristaništu u Veloj Luci, pa da se na svaku od njih u slučaju potrebe može uhvatiti po 2-3 brodska privezna konopa jer sada na novom trajektnom pristanu na toj poziciji imamo samo jednu bitvu sa koje nakon uhvaćenog trećeg priveznog konopa sljedeći privezni konop ispada sa bitve.

Iako trajekti od veljače ove godine pristaju na novoizgrađeni trajektni pristan u luci Ubli i na njemu se vrše operacije ukrcaja, iskrcaja putnika i vozila od postizanja navedenih ciljeva ovog projekta još smo daleko a po do sada viđenom, u iole nepovoljnim vremenskim uvjetima, neke ciljeve se neće moći u potpunosti postići zbog njegove lokacije, na otvorenom dijelu uvale, na kojoj je novi trajektni pristan smješten i zbog načina konstrukcijske izgradnje novog trajektnog pristana kao " pune " rive na kojoj se morski valovi razbijaju i dižu u visinu.

Opasnost za trajekt, posadu, putnike i vozila!

Na novoizgrađenom pristanu još u rad nije puštena rasvjeta pa se pristajanje i isplovljavanje trajekta te operacije iskrcaja i ukrcaja putnika i vozila tijekom noći vrše u otežanim uvjetima a što predstavlja opasnost za trajekt, posadu, putnike i vozila.

Iako trajekti pristaju na novoizgrađeni pristan jako je čudno zašto je njemu pripadajući parking za vozila ograđen žičanom ogradom pa se osobna vozila koja imaju kartu za ukrcaj na trajekt ne mogu na njemu parkirati već se u dane vikenda kada je gužva u luci parkiraju na trak dvosmjerne ceste koji je predviđen za promet vozila iz suprotnog smjera i na taj način dodatno povećavaju zakrčenost luke.

Teško je razumjeti zbog čega se trajekt težine cca 3 200 tona upućuje da pristaje na novoizgrađeni pristan a da se istovremeno osobna vozila težine cca 1,5 tona ne upućuju na njemu pripadajući parking koji se nalazi bočno od trajekta.

Neosporna činjenica je da je novi trajektni pristan, koji je konstrukcijski izgrađen kao " puna riva " zbog čega se na njemu valovi razbijaju i dižu u visinu, uvučen za 30° prema kopnu u uvali Dragovoda u odnosu na stari trajektni pristan te da je zbog svoje lokacije, na otvorenom dijelu uvale, više izložen utjecaju vjetra i mora iz III i IV kvadranta nego što im je izložen stari trajektni pristan.

Novi trajektni pristan je svojim položajem promijenio smjer valova koji dolaze u luku. Valovi koji su se prije njegove izgradnje razbijali po okolnim stijenama na obali ispod ceste sada se razbijaju na njemu i skreću prema starom trajektnom pristanu i benzinskoj postaji a što su prošle zime osjetili trajekti i brza plovila kada su bili privezani na starom trajektnom pristanu.

Ni posada zbog opasnosti noću ne može odmarati

U zadnjih šest mjeseci svjedoci smo da se pod utjecajem valova na novom trajektnom pristanu trajekti pojačano valjaju, rampa na trajektu se nekontrolirano kreće po rivi i cvili, privezni konopi škripe, obalni bokobrani cvile pa sve to zajedno predstavlja dodatnu opasnost prilikom pristajanja trajekta, ukrcaja - iskrcaja putnika i vozila te dužeg boravka trajekta u luci.

Pored navedenog tijekom noći posada trajekta nema potreban normalan noćni odmor jer se trajekt pod utjecajem valova stalno valja i udara po obalnim bokobranima.

