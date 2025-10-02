Jadroliniji propao natječaj za gorivo

Jadrolinija, nacionalni brodar, poništila je javnu nabavu za dvogodišnju opskrbu svoje flote od 57 brodova gorivom jer su Petrol i INA, jedina dva ponuđača, napravila identičnu pogrešku u ispunjavanju troškovnika.

Dvije neispravne ponude

Zvuči nevjerojatno, ali i istinito to da dvije kompanije kojima je nafta osnovni biznis ne znaju ispuniti troškovnik na pravilan način i da, k tome, prema mišljenju stručnog povjerenstva Jadrolinije, naprave praktički istu pogrešku.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Jadrolinija je tender procijenjene nabavne vrijednosti 75,9 milijuna eura plus PDV za dvogodišnju opskrbu svoje flote gorivom raspisala u svibnju ove godine. Petrol je dao ponudu od 48,3 milijuna eura bez PDV-a, a INA 56,4 milijuna eura bez PDV-a, piše tportal.

Problem je, prema tumačenju stručnog povjerenstva, nastao jer je Jadrolinija tražila da ponuditelji u troškovniku 'ispune prodajnu cijenu pogonskog goriva, tzv. plavi dizel i dizel koji nije označen plavim indikatorom na dan 14. svibnja 2025., umanjen za svoju premiju i trošarine'.

Petrol je unio cijenu od 0,4828 (EUR/l), a INA 0,4878 (EUR/l). Povjerenstvo je smatralo da navedena cijena predstavlja njegovu nabavnu cijenu, a ona ovisi isključivo o vrijednosti 'ULSD 10 PPM dizel goriva na Mediteran cargoes CIF Med (Genova/Lavera) iz Platt's European Marketscana' i dobiva se kroz formulu propisanu u tehničkoj dokumentaciji.

Dodali su i da je Jadrolinija provjerom podataka na navedenoj burzi utvrdila da su ponuditelji upisali netočan podatak o cijeni na datum 14. svibnja 2025. godine te da on utječe na visinu cijene ponude pa se troškovnik smatra neispravnim, što je bio razlog za odbijanje obiju ponuda.

Plavi indikator

Uz spomenuto, INA je pogrešno unijela u troškovnik brojke za dizel koji nije tretiran plavim indikatorom. Naime navela je da za njega naplaćuje trošarinu, za što prema tumačenju Jadrolinije nije ovlaštena.

Nakon poništene nabave očekuje se da će Jadrolinija u skoro vrijeme raspisati novi tender, a s obzirom na to da se sada otkrilo kakve su ponude stigle, bit će zanimljivo vidjeti kakve će biti iduće. Pod uvjetom, dakako, da troškovnik –uz sve ostalo – bude ispravno popunjen.