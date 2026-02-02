Jadrolinija: "U sezoni za manje od dva sata iz Splita do otoka Visa"

Od 19. lipnja do 13. rujna svakodnevna brzobrodska linija povezivat će Split s tri atraktivna srednjodalmatinska otoka – Bračem, Hvarom i Visom – pružajući putnicima još jednostavniji i ugodniji način istraživanja ljepota srednje Dalmacije. S dva polaska dnevno iz Splita, jutarnjim i popodnevnim, putovanja između obale i otoka postaju brza, praktična i prilagođena ritmu ljetnih planova – bilo da je riječ o jednodnevnom izletu, vikend-putovanju ili dijelu duljeg odmora. Jutarnja plovidba iz Splita kreće u 07:30 sati te u Vis dolazi u 09:25, čime se putnicima omogućuje dolazak na odredište za svega sat i 55 minuta.

Nova brzobrodska linija Split – Bol – Hvar – Vis dodatno unaprjeđuje međuotočnu povezanost, omogućujući putnicima veću fleksibilnost i slobodu kretanja. S jutarnjim polaskom iz Hvara u 08:45 sati dolazak na Vis predviđen je u 09:25, čime se putnicima otvara čitav dan za uživanje u prirodnim ljepotama, plažama i autentičnoj otočnoj atmosferi. Povratak je moguć u večernjim satima, polaskom iz Visa u 19:35 sati, čime je putnicima omogućen cjelodnevni boravak bez žurbe.

Prodaja karata već je otvorena na svim prodajnim mjestima Jadrolinije, kao i putem službene web-stranice te nove mobilne aplikacije Jadrolinije, pa je putnicima omogućeno pravovremeno i jednostavno planiranje putovanja.

Cjenik i red plovidbe dostupni su na poveznici.

Nova sezonska linija uspostavljena je s ciljem prilagodbe potrebama otočnog stanovništva i brojnih posjetitelja, uz naglasak na jednostavnije, brže i pouzdano povezivanje otoka međusobno. Predstavlja idealno rješenje za cjelodnevne izlete, ali i za popularni "island hopping", od otoka do otoka, u ritmu ljeta. Vjerujemo da će ova brzobrodska linija naići na iznimno dobar odaziv putnika te dodatno obogatiti turističku ponudu Hrvatske, pružajući još više mogućnosti za otkrivanje raznolikosti i ljepote naših otoka.