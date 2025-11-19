Jadrolinija predstavila svoj najbolji brod: Trajekt ‘Dalmacija’ na liniji Split – Ancona odraz je kvalitete kojoj se teži

Danas je Uprava Jadrolinije upriličila posjet brodu Dalmacija, trajektu koji održava međunarodnu liniju Split – Ancona. Goste su dočekali predsjednik Uprave, Robert Blažinović, te članovi Uprave Marija Zaputović Mavrinac i Marko Novaselić, koji su pritom najavili otvoreniji i intenzivniji iskorak prema javnosti i medijima.

Predsjednik Uprave Blažinović pozdravio je okupljene prigodnim riječima istaknuvši kako je “ovaj susret početak novog poglavlja u kojem se Jadrolinija snažnije otvara prema javnosti, s naglaskom na transparentnost i modernu komunikaciju”.

Zaputović Mavrinac zahvalila je na dosadašnjoj suradnji s medijima te naglasila važnost kvalitetnog informiranja putnika, dok je Marko Novaselić preuzeo ulogu domaćina i poveo uzvanike u obilazak broda.

Sedam etaža obnovljenog interijera

"Dalmacija" je brod s ukupno sedam etaža, a prethodni vlasnik uložio je znatna sredstva, preko 36 milijuna eura, u njegovu kompletnu obnovu 2014. godine učinivši ovaj brod reprezentativnim brodom najvišeg standarda u Jadrolinijinoj floti.

Interijer je moderan, funkcionalan i osmišljen tako da zadovolji potrebe putnika na dugim međunarodnim plovidbama. Kapacitet broda iznosi 830 putnika i 350 vozila, čime se svrstava među najveće i najopremljenije brodove tvrtke.

Posebno su istaknuti sadržaji za obitelji s djecom – dio s arkadnim igrama za tinejdžere te igraonica za mlađu djecu, smještena tako da roditelji mogu bezbrižno popiti kavu dok ih imaju na oku.

Najhvaljeniji kutak: cocktail bar s pogledom

Prema informacijama iz Jadrolinije, cocktail bar na najvišoj etaži broda jedan je od najčešće hvaljenih dijelova u recenzijama putnika. Prostrana terasa, pogled na pučinu i ponuda koja osluškuje želje putnika čine ga omiljenim mjestom tijekom ljetnih i noćnih plovidbi.

Obilazak je zaključen razgovorom o planovima za daljnje jačanje linija, iskorak prema zelenoj tranziciji te ulaganjima u flotu koja će, kako ističu iz Uprave, biti još dostupnija, komunikativnija i usmjerena na potrebe putnika.