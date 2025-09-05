Jadrolinija najavila reorganizaciju. Ovo su novi uvjeti

U Rijeci su danas potpisane izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za pomorce na brodovima koji obavljaju prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu Republike Hrvatske kojim se dodatno unapređuju materijalna prava:

povećanje plaće 10%

povećanje pomorskog dodatka 20%

povećanje naknade za prehranu 20%

"Potpisan je i Aneks između Jadrolinije i sindikalnih partnera koji podrazumijeva već usvojeno povećanje od 130,00 EUR s primjenom na novousvojena materijalna prava.

Ovo je priznanje za trud i predanost svih pomoraca nakon još jedne uspješne turističke sezone. Osiguravajući adekvatna primanja i jačajući zajedništvo među djelatnicima, zajedno gradimo temelje koji daju zalog za buduće razdoblje", javljaju iz Jadrolinije.