Jadrolinija dobila posao za dva dalmatinska otoka. TP line ostaje bez linije

Tvrtka TP line nije uspio dobiti ugovor za održavanje državne brzobrodske linije Jelsa – Stari Grad – Bol – Split i obratno, prenosi Zadarski list.

Visoki upravni sud odbio je tužbu zadarskog brodara protiv rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) kojom je odbijena žalba TP linea na odluku Agencije za obalni linijski pomorski promet (AZOLPP). Na javnom natječaju je odabrana ponuda tvrtke Jadrolinija u iznosu od 23.864.795,04 eura, dok je ponuda TP linea odbijena kao nepravilna. Ugovor se sklapa na razdoblje od šest godina uz mogućnost produljenja na dodatne četiri godine do 30. lipnja 2035. godine.

TP line je pokrenuo upravni spor uz tvrdnje kako je DKOM povrijedio pravila postupka, budući da nisu prihvaćeni njihovi žalbeni navodi pri čemu odbijanje uopće nije obrazloženo.

"Smatramo kako način na koji je naručitelj, Agencija pristupila izračunu interne stope povrata (IRR) kod naše tvrtke za dodatne četiri godine jasno pokazuju nedostatak razumijevanja osnovnih financijskih principa i metodologije izračuna IRR-a. U dokumentu »Obrazloženje AZOLPP-a amortizacija L9603« odabranog ponuditelja, Jadrolinije dostavljenom naručitelju navedeno je da je u inicijalno ulaganje uključena i vrijednost zamjenskog broda Judita u iznosu od 15 posto procijenjene vrijednosti tog broda. Uključivanje zamjenskog broda u inicijalno ulaganje u IRR kalkulaciji odstupa od temeljenih financijskih načela", pisali su iz TP linea.

"Ocijenili su neosnovanim prigovor TP linea"

Sud je ipak ocijenio kako je tuženik, DKOM, svoju odluku utemeljio na činjenicama koje su u postupku pravilno i potpuno utvrđene, nakon čega je osnovano zaključio da je Jadrolinija dostavila dokaze tražene dokumentacijom o nabavi, te da žalba tužitelja TP linea protiv odluke o odabiru nije osnovana.

"Prvenstveno treba reći da neosnovano TP line ističe kako je Komisija u žalbenom postupku povrijedila pravila postupka u smislu prava stranaka na očitovanje i iznošenje činjenica i dokaza. Tuženik, Komisija, imajući u vidu navode iz podneska tužitelja u obrazloženju osporenog rješenja, jasno je navela kako tužitelj nije dokazao povrede postupka odnosno materijalnog prava, budući da nije dostavio nikakve dokaze kojima bi osporio ispravnost naručiteljevog izračuna IRR-a za dodatne četiri godine, čime nije ispunio svoju obvezu iz Zakona o javnoj nabavi, zbog čega tužitelj u žalbenom postupku nije uspio osporiti naručiteljev izračun IRR-a", upozoravaju iz Visokog upravnog suda. Ocijenili su neosnovanim i prigovor TP linea kako je pogrešno u inicijalno ulaganje uključena i vrijednost zamjenskog broda Judita odnosno 15 posto vrijednosti tog broda.