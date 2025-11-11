Jadranka Kosor: Poruka "naša država, naša pravila", zapravo znači "mogu što hoću"

Jadranka Kosor, bivša premijerka RH govorila je za N1, između ostaloga, o incidentima vezanim uz manifestacije srpske manjine u Hrvatskoj.

"To već dugo nije mikrolokalna pojava", započela je Jadranka Kosor komentirajući izjavu premijera Andreja Plenkovića o incidentima u Splitu, Rijeci, Zagrebu i Vukovaru.

"Mislim da Hrvatska, ovako kada gledam sa strane, postaje država zaborava. Većina medija, građanke i građani, osobito političari zaboravljaju što je bilo prije par mjeseci. Mikrolokalnim događajem se nikako ne može nazvati ono što se događalo u nizu: od Knina, činjenice da se prvi puta ove godine pod spomenikom slobodi i hrvatskim braniteljima vikalo 'za dom spremni'.

"Iza svega stoje dvostruke konotacije ZDS-a"

Pa onda se mikrolokalnim događajem nije proglasio događaj u Bogovićevoj, u srcu Zagreba, kada se ne samo uzvikivao fašistički pozdrav nego su se i pjevale budnice zločincima iz tzv. NDH. Na kraju i sam koncert, kada se 500.000 ljudi odaziva na poziv pjevača da uzviknu taj fašistički pozdrav, pod kojim se u 2. svjetskom ratu klalo i ubijalo."

"Taj događaj bio je nešto što su pohodili i čime su se i određeni ministri hvalili. Onda svi oni događaji od Benkovca do Šibenika i evo sada i u Zagrebu i Splitu. Ništa od toga nije slučajno. Tko stoji iza toga? Meni se čini da su pomalo smiješne te teze da netko ruje iz vana da bi destabilizirao Hrvatsku", kaže Kosor.

Dodaje kako iza svega stoji odluka premijera da dopusti "dvostruke konotacije" protuustavnog pozdrava ZDS.

"Iza svega toga stoje dvostruke konotacije zločinačkog pozdrava. Sve je počelo bujati u tom smjeru kada je sam predsjednik Vlade rekao da postoje dvostruke konotacije ustaškog pozdrava, nije on to tako rekao, ali se iz svega može zaključiti. Da se ustaški pozdrav u određenim prilikama može upotrebljavati", kaže Kosor.

Kosor: Poruka "naša država, naša pravila", zapravo znači "mogu što hoću"

Bivša premijerka smatra kako je dio javnosti to shvatio kao odriješene ruke da rade - što god žele.

"Dio javnosti, osobito mladi, neobrazovani, oni koji o tome što je nekad bilo zapravo ništa ne znaju, shvatio je to kao otvorena vrati da svatko radi što hoće. Ona poruka koju su izrekli neki ljudi: 'naša država, naša pravila', zapravo je prevedena u: 'mogu što hoću' i jedan dio ljudi je shvatio da može što hoće."

Dodaje i kako je Plenkovićeva reakcija nakon incidenta u Splitu došla sa zakašnjenjem te da nije dovoljna.

"Reakcija predsjednika Vlade u Splitu bila je u redu, ali došla je sa zakašnjenjem. Ja sam očekivala, da bi se ovo ludilo zaustavilo, da kaže kako povlači to prihvaćanje protuustavnih dvostrukih konotacija. Sve drugo osim povlačenja je nalijevanje političke kamilice na uzavrelost."