Jadranka Kosor: "Ovo je sada rat"

Vlada će u suorganizaciji s Hrvatskim rukometnim savezom večeras u 18 sati na Trgu bana Jelačića organizirati doček brončanih hrvatskih rukometaša te je pozvala građane da se pridruže proslavi, potvrdio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Ovo je sada rat. Bez presedana u političkoj povijesti Republike Hrvatske! Tekst se nastavlja nakon oglasa — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) February 2, 2026

Glavina je pritom ustvrdio kako je Grad Zagreb odbio organizaciju dočeka, dok je Vlada odlučila preuzeti inicijativu. "Grad Zagreb je rekao ne dočeku, ne rukometašima, ne sportu, vlada kaže da", poručio je ministar.

U međuvremenu se na društvenoj mreži X oglasila i bivša premijerka Jadranka Kosor. Prvu reakciju objavila je nakon vijesti da je doček otkazan, prozivajući politički kontekst odluke. "Eto kamo nas je doveo sa svojim izmišljenim, protuustavnim dvostrukim konotacijama", napisala je Kosor.

Nakon što je Vlada objavila da će se doček ipak održati, uz najavljen nastup Marka Perkovića Thompsona, Kosor se ponovno javila, poručivši kako situaciju smatra ozbiljnim političkim sukobom. "Ovo je sada rat. Bez presedana u političkoj povijesti Republike Hrvatske", objavila je.