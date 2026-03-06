Jadranašice briljirale u Izmiru, uvjerljiva pobjeda nad Daltonom

Nakon 16:10 protiv engleskog London Ottersa, vaterpolistice Jadrana u drugom su kolu turnira B skupine drugog kruga kvalifikacija Challenger kupa u turskom Izmiru nadigrale domaću ekipu sveučilišta Dalton s 20 prema 8. Sutra ih čekaju još dva turska kluba, Nevşehir i Göztepe, a u nedjelju malteški Sirens.

Pobjednik je odlučen već u prvoj četvrtini koju su Jadranašice dobile 7:0 dok su preostale tri okončane s 2:3, 5:3 i 6:2. Neli Janković je, nakon 8 golova londonskim Vidrama, opet bila najefikasnija. Dala je 6 golova, Tonia Tadić i Lara Srhoj po 4, Paula Bradašić 3, Bruna Barišić 2, a kapetanica Magdalena Butić 1 gol.