Jadran pod udarom nevremena: Prekinute veze između kopna i otoka

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je više katamaranskih, trajektnih i brodskih linija duž Jadrana, izvijestili su iz HAK-a.

Ne prometuju katamarani na linijama Split – Stari Grad, Split – Bol – Jelsa, Mali Lošinj – Cres – Rijeka, Novalja – Rab – Rijeka, Olib – Silba – Premuda – Zadar, kao ni na više linija sa zadarskog područja, uključujući Zadar – Molat – Brgulje – Zapuntel – Ist te Zadar – Rivanj – Sestrunj – Zverinac – Božava – Brbinj. U prekidu su i linije Zadar – Iž Mali – Veli Iž – Rava Mala – Rava te Milna – Rogač – Split.

Obustavljen je i promet na trajektnim linijama Sumartin – Makarska, Zadar (Gaženica) – Rivanj – Sestrunj – Zverinac – Molat, Lopar – Valbiska, Šibenik – Zlarin – Kaprije – Žirje te Brestova – Porozina.

Ne prometuju ni brodske linije Zadar – Sali – Zaglav – Zadar, Dubrovnik – Koločep – Lopud – Suđurađ, Zadar – Preko te Mali Lošinj – Unije – Susak.

Putnicima se savjetuje da prije polaska provjere aktualne informacije o stanju u pomorskom prometu.