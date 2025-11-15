Jadran bolji od Mornara

Novi gradski derbi u poljudskom bazenu donio je novu pobjedu Jadrana nad Mornarom. Nakon slavlja u prvoj utakmici četvrtfinala Kupa Hrvatske (14:6), momčad trenera Jure Marelje bila je bolja i u drugom dvoboju, pobijedivši 15:9 te tako osigurala završnicu Kupa, koja se igra u Šibeniku.

Polufinale je na rasporedu 27. studenoga, a borba za trofej slijedi dva dana poslije. Jadranaše, po svemu sudeći, u polufinalu čeka dvoboj sa Solarisom, koji doduše još mora odigrati drugi susret četvrtfinala protiv Medvešćaka. Međutim, trebalo bi se dogoditi pravo čudo da se "sunčani" ne plasiraju među četiri najbolje momčadi, jer su u prvoj utakmici razbili zagrebački sastav rezultatom 20:11.

Svoje polufinale već je ranije osigurao Jug, koji će put prema obrani trofeja tražiti preko boljeg iz četvrtfinalnog para Mladost – Primorje.

Povratak Jerka Marinića Kragića

Što se tiče večerašnjeg poljudskog susreta, on je bio nešto neizvjesniji nego prvi. Hrvatski prvak nije se uspio rano odvojiti; Mornar je u jednom trenutku imao i vodstvo, kada je u drugoj četvrtini za 6:5 pogodio Omrčen.

Nakon polovice susreta na semaforu je stajalo 6:6, no potom je Jadran u trećoj četvrtini ubacio u višu brzinu te je s dva gola Fatovića te po jednim Pejkovića i Marinića Kragića stigao do vodstva 10:6, koje Mornar više nije mogao dostići.

Ovaj susret obilježio je i povratak Jerka Marinića Kragića, koji je ljetos operirao rame te zbog toga propustio početak sezone. JMK nije skrivao sreću što je ponovno u bazenu, a vjerujemo da će i brojni navijači biti oduševljeni.

Mornar – Jadran 9:15 (2:3, 4:3, 0:4, 3:5) 2. utakmica četvrtfinala Kupa Hrvatske. Split, Poljud. Mornar: Kordić (9 obrana), Uvodić, Tafra, Stojanac 1, Omrčen 1, Katunarić, Bušelić 2, Čumbelić 1, Buzdovačić, Dragaš 2, Gudurić 1, Vukašin, Penava 1. Trener: Dino Dvornik Jadran: Bijač (4 obrane), Matković 3, Marinić Kragić 1, Radan 1, Butić 2, Pejković 1, Ćurković 1, Zović 1, Berehulak, Nemet 1, Fatović 3, Dužević 1, Đula, Skejić. Trener: Jure Marelja