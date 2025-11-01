Jača pritisak na osramoćenog bivšeg princa Andrewa da svjedoči protiv Epsteina

Članovi odbora američkog Kongresa koji istražuje slučaj Jeffreyja Epsteina pojačali su pozive Andrewu Mountbattenu Windsoru da odgovori na pitanja o svojim vezama s pokojnim seksualnim prijestupnikom, objavio je u subotu BBC.

Oduzete mu kraljevske titule

Britanski kralj Charles III. oduzeo je u četvrtak svom bratu titulu princa, nakon višemjesečnog pritiska zbog Andrewovih veza s Epsteinom.

Nakon toga su najmanje četiri demokratska člana Nadzornog odbora Zastupničkog doma SAD-a obnovila svoje pozive Andrewu da svjedoči. Odbor kontroliraju republikanci, a oni nisu dali do znanja da bi podržali taj potez.

"Ako želi sprati ljagu sa svog imena, ako želi učiniti pravu stvar za žrtve, istupit će", rekao je kongresmen Suhas Subramanyam za BBC. Andrew bi mogao svjedočiti na daljinu, imati prisutnog odvjetnika i nasamo razgovarati s panelom, rekao je Subramanyam.

Stripping a Prince of his title is not justice — it’s PR.

Call him Andrew whatever you want now.

I’m more interested in hearing: “The investigation is now criminal.” pic.twitter.com/n8qF5YlF91 — Amber Speaks Up (@AmberWoods100) November 1, 2025

"Želimo znati što se točno dogodilo"

Njegov kolega iz odbora, Raja Krishnamoorthi, rekao je za BBC Newsnight da bi bio spreman formalno pozvati Andrewa na svjedočenje sudskim putem, iako priznaje da bi to bilo teško provesti dok se Andrew nalazi izvan SAD-a, prenosi N1.

"Ali ako Andrew želi doći u Sjedinjene Države ili je ovdje, onda podliježe nadležnosti američkog Kongresa i očekujem da svjedoči", rekao je Krishnamoorthi u petak. "Na kraju krajeva, želimo znati što se točno dogodilo. Ne samo kako bismo osigurali pravdu za preživjele, već i kako bismo spriječili da se ovo ponovi", dodao je.

"I don't know Prince Andrew. But uh, that's a very tough story. I don't know him, no." - Trump on Andrew in 2019 pic.twitter.com/9PCAmrtJGe — MM  (@adgirlMM) October 31, 2025

Britanski ministar trgovine Chris Bryant rekao je za BBC da bi Andrew trebao otići u SAD i odgovoriti na pitanja o Epsteinovim zločinima ako dobije poziv, "baš kao i svaki običan član javnosti".

Iako Andrew poriče sve optužbe, kraljevska obitelj smatra da je u njegovom ponašanju bilo "ozbiljnih propusta u procjeni".