[IZVJEŠTAJ S POLUVREMENA] SLAVEN BELUPO – HAJDUK 1-1: Slaven poveo, Bijeli se vratili preko Rebića

Nogometaši Hajduka u petak s početkom od 17:45 igraju protiv Slaven Belupa u Koprivnici utakmicu 30. kola SuperSport HNL-a, rezultat je 1:1 na poluvremenu, Dabro je zabio u 4. minuti za 1:0, a Rebić je zabio za poravnanje u 38. minuti.

Bijeli se nalaze u nizu od četiri vezane pobjede te trenutačno zauzimaju drugo mjestu prvenstvene tablice s 59 osvojenih bodova, 10 manje od vodećeg Dinama i 18 više od trećeplasirane Rijeke.

U posljednjem je susretu Hajduk s 1:0 svladao Goricu na Poljudu, a jedini pogodak postigao je Livaja.

Slaven Belupo kojeg vodi trener Mario Gregurina nalazi se na petom mjestu prvenstvene tablice s 36 osvojenih bodova. U zadnjem kolu s 2:1 su poraženi u gostima kod Varaždina.

Trener Gonzalo Garcia u ovoj utakmici zbog ozljeda ne može računati na Dialla, Šegu i Sigura, a u konkurenciju se vraća Almena.

Hajduk je slavio u dva od tri ovosezonska ogleda sa Slaven Belupom. U kolovozu su Bijeli na Poljudu pobijedili s 3:0, zatim je u studenom u Koprivnici odigrana utakmica bez pogodaka, a u veljači je Hajduk opet na Poljudu bio bolji s 2:0.

Glavni je sudac Patrik Kolarić iz Čakovca, pomagat će mu Ivan Starčević iz Bjelovara i Dario Kolarević iz Zagreba, a četvrti je sudac Filip Dragašević iz Zagreba. VAR je sudac Fran Jović iz Zagreba, a asistent VAR suca Vedran Đurak iz Sv. Ivana Zeline.

Prvi je zaprijetio Hajduk u prvoj minuti, no Melnjakov je pokušaj uhvatio vratar Hadžikić. U 4. je minuti poveo Slaven: nakon kornera, lopta je stigla do Dabre čiji je udarac glavom završio iza leđa Silića za 1:0. Tri je minute kasnije ubacio Jović, no Silić je uhvatio loptu.

U 16. je minuti Krušelj ubacio u kazneni prostor, Silić je uhvatio na vrijeme. Dvije je minute kasnije Ćubelić bio blizu pogotka, no lopta nije išla u okvir gola. U 28. je minuti mijenjao Hajduk, nakon ozljede Krovinovića, u igru je ušao Guillamon.

U 30. je minuti Dabro pucao pored gola nakon dobrog prodora. Četiri je minute nakon Silić obranio pokušaj Dabre, otišlo je u korner iz kojeg se nije stvorila veća opasnost po Hajduka. U 36. je minuti Šivalec zamijenio Išasegija zbog ozljede. U 38. je minuti poravnao Hajduk: ubacio je Brajković, Pajaziti je s Livajom odigrao dupli pas, a onda ubacio na pet metara odakle je Rebić glavom pogodio za 1:1. U 42. je minuti Ćubelić ubacio, a Pajaziti odbio u korner.

U trominutnoj sudačkoj nadoknadi nije bilo većih prilika.

SLAVEN BELUPO: Hadžikić - Krušelj, Božić, Kovačić, Jović - Ćubelić, Crepulja, Mažar - Išasegi, Dabro, Mitrović

Klupa: Kolar, Čović, Aščić, Bošnjak, Ćurković, Katalinić, Lepinjica, Međimorec, Petrović, Qestaj, Šivalec

HAJDUK: Silić - Hrgović, Šarlija, Marešić, Melnjak - Pajaziti, Krovinović - Brajković, Pukštas, Rebić - Livaja

Klupa: Pocrnjić, Stipica, Guillamon, Kalik, Raci, Bamba, Huram, Almena, Durdov, Skelin, Skoko