Izvještaj prve finalne utakmice Splitske košarkaške lige 25/26: KK Dems je novi-stari prvak

Kulminacija nikad uzbudljivije sezone odvila se u trećoj utakmici finala. Obje momčadi u kompletnim sastavima, dobro popunjene “tribine” i spektakl je bio zagarantiran.

Čvrsta utakmica je krenula odmah od starta, Dems je konstantno bio u vodstvu, ali nikako nije uspijevao otići na konkretniju prednost. Adriaticog gameplan je bio da odsijeku glavnog igrača Demsa Zvonka Buljana, te da njemu ne dozvole velik broj koševa. Ipak klasa igrača kakav je Zvonko usmjerila je svoju igru na proigravanje suigrača, prvenstveno Lovre Špralje i Nikole Rose, koji su njegova odlična i lucidna dodavanja pretvarali u koševe. S protivničke strane Duje Ferić, Lovre Petrošić i Duje Kaliterna davali su Adriaticu napadačke impulse i držali utakmicu u egalu.

U drugom dijelu kod Demsa se budi prekaljeni i iskusni dvojac Marin Bavčević i Nenad Delić koji serijom individualnih akcija, asistencija i koševa odvode svoju momčad na dvoznamenkastu prednost, a do kraja je Adriatic uspio samo popraviti dojam i smanjiti ukupnu razliku.

Za MVP-a finalne serije je proglašen Nenad Delić koji je i u 42. godini pokazao zašto je među najboljim igračima lige. Iako brojke I statistika to možda ne prikazuju, definitivno ključ pobjede Demsa je ležao i u prilagodbi Zvonka Buljana koji je umjesto mnoštva koševa ovoga puta se istaknuo granitnom obranom, te je najboljeg protivničkog igrača Hrvoja Marina ostavio na 0 poena. Čestitke prvacima na drugoj tituli u nizu!

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