Izvanredna presica na Poljudu: Dogovoren je raskid ugovora s Vučevićem, spomenuta i situacija s Livajom

Na Poljudu je za danas u 17 sati sazvana izvanredna konferencija za medije, na kojoj su se javnosti obratili predsjednik Nadzornog odbora Hajduka Ljubo Pavasović Visković i predsjednik Uprave Ivan Bilić. Sama činjenica da je konferencija označena kao izvanredna izazvala je veliku pozornost navijača i sportske javnosti, a tema je najavljeni odlazak sportskog direktora Gorana Vučevića.

TEKSTUALNI PRIJENOS:

Predsjednik Uprave Ivan Bilić potvrdio je da je s Vučevićem dogovoren sporazumni raskid suradnje.

“Danas smo s Goranom Vučevićem sporazumno dogovorili raskid. Određena jamstva koja su dana njegovoj platformi, iz nekog razloga, nisu mogla biti ispunjena. Razlaz je dogovoren mirno i u interesu svih, a posebno kluba”, kazao je Bilić.

Vučević ostaje u klubu tijekom tranzicije

Bilić je naglasio kako Vučević nije dobio otkaz, ali ga nije ni sam dao, te da će i dalje biti uključen u rad kluba dok se ne pronađe novi sportski direktor.

“Goran nije ni dao ni primio otkaz. Ostat će u klubu unutar tranzicije, dok ne dovedemo budućeg sportskog direktora. U zajedničkim razgovorima donijeli smo rješenje koje je u ovoj situaciji najmanje loše za sve”, istaknuo je.

U dogovor uključeni i Vučevićevi suradnici

Predsjednik Uprave potvrdio je kako su dio istog dogovora i osobe koje su bile bliski Vučevićevi suradnici.

“Lalić i Krstičević također su dio ovog dogovora. Nitko od njih nije se ogriješio o klub niti ga oštetio. Sve je napravljeno dogovorno, iako nismo ni blizu sretni”, rekao je Bilić.

Traži se novo rješenje za sportsku politiku

Iz Hajduka poručuju kako Vučević ostaje na raspolaganju klubu do imenovanja novog sportskog direktora, a odluka je donesena s ciljem očuvanja stabilnosti u osjetljivom trenutku sezone.

“Goran će biti u službi kluba dok ne nađemo novog sportskog direktora”, zaključio je predsjednik Uprave.

“Svjesni smo određenih problema, radimo na tome i volio bih da to ostane unutar kluba. Ne smatramo da se išta loše dogodilo poslije utakmice i to ćemo riješiti”, kazao je Bilić.

Na pitanje je li Ivan Rakitić novi sportski direktor, Bilić je bio jasan.

“U razgovorima smo. Rakitić ostaje na funkciji tehničkog direktora. Klub računa na njega u toj ulozi”, rekao je predsjednik Uprave. Zašto niste presjekli kaos na relaciji Garcia - Livaja? - Svjesni smo problema i radimo interno.

Predsjednik Nadzornog odbora Ljubo Pavasović Visković odbacio je mogućnost ostavke tog tijela.

“Nadzorni odbor nije birao sportskog direktora. O tome je bilo govora i u slučaju Vučevića, ali odabir sportskog direktora je posao Uprave. Ponuditi ostavku ne znači ništa – to je samo predstava za javnost”, poručio je Pavasović Visković.

Na ponovljeno pitanje o Rakitićevoj ulozi, iz kluba je još jednom potvrđeno kako promjene nema.

“Rakitić ostaje tehnički direktor”, kratko je rečeno na konferenciji. Na pitanje hoće li još netko napustiti klub, Bilić nije želio iznositi detalje. “U pravom trenutku ćete saznati od nas. Ovo su prijateljski dogovori i javnost će biti obaviještena kada budu postignuti.” Koji preduvjeti nisu ispunjeni? Bilić je potvrdio da financije jesu dio problema, ali ne i jedini razlog razlaza. “Financije jesu element, ali nisu jedini. Dio stvari zadržat ću u internom planu. Ovo je bila najbitnija vijest koju je javnost u ovom trenutku morala znati.” Otvara li se prostor za destabilizaciju momčadi? Predsjednik Uprave odbacio je tezu da se klub nalazi u ozbiljnoj sportskoj nestabilnosti. “Momčad nije toliko nestabilna niti je to današnja tema. Bitno je da klub što prije pronađe kvalitetnog sportskog direktora, a zato je važno da je Goran s nama tijekom tranzicije.” Je li Vučević dobio otkaz i što je presudilo odlasku? Bilić je u više navrata naglasio da otkaza nije bilo. “Goran nije dobio otkaz. Određeni preduvjeti za njegov rad nisu bili ispunjeni. Platforma je jasno predstavljena, ali uvjeti nisu mogli biti realizirani. Zbog toga smo, i iz financijskih razloga, išli prema drugom rješenju.” Je li Ivan Rakitić novi sportski direktor? Na to pitanje odgovor je bio jasan. “Ne. Ivan Rakitić ostaje tehnički direktor. Klub računa na njega u toj ulozi.” Treba li Nadzorni odbor snositi odgovornost? Pavasović Visković odbacio je ideju ostavke Nadzornog odbora. “Hajduk je dioničko društvo. Nadzorni odbor ne bira sportskog direktora, to je posao Uprave. Govoriti o ostavkama kao moralnom činu je prodavanje magle – ili je daješ ili ne.” Kako će se birati novi sportski direktor? Proces će, kako tvrdi Uprava, biti temeljit i bez žurbe. “Postoje određena imena, ali želimo provesti kvalitetan proces odabira. Goran Vučević bit će dio tog procesa. Primjer Nikoličiusa pokazao je da dobra tranzicija može funkcionirati.” Kaos na relaciji Garcia – Livaja? Bilić je potvrdio da problema ima, ali smatra da ih treba rješavati unutar kluba. “Svjesni smo određenih problema i radimo na tome. Ne smatramo da se dogodilo nešto dramatično nakon utakmice. Riješit ćemo to interno.” O Garciji bez ocjena, o Vučeviću bez otkaza: poruke s Poljuda nakon izvanredne presice Na pitanje o radu trenera Gonzalo Garcia, iz Nadzornog odbora nisu željeli ulaziti u stručne procjene. „Bilo kakva izjava o tome bila bi iskakanje iz okvira Nadzornog odbora. Daleko smo od nekakvog loma“, poručio je Ljubo Pavasović Visković. Novi sportski direktor bez roka, Vučević ostaje do kraja sezone Predsjednik Uprave Ivan Bilić potvrdio je da klub nema čvrsto postavljen rok za imenovanje novog sportskog direktora, ali da se odluka želi donijeti što prije. „Nema deadlinea, ali bitno je da to bude što prije. Treba nam kvalitetna i prilagodljiva osoba. S Goranom je dogovoreno da će biti na raspolaganju do kraja sezone i sudjelovati u procesu. Meni bi najdraže bilo da odluku donesemo čim prije.“ Pojačanja u Upravi i novi čovjek za financije Najavljeno je i jačanje Uprave, prvenstveno u financijskom segmentu. „Vrlo brzo će vam biti predstavljen novi član za financije. Time ćemo rasteretiti predsjednika Uprave. Hajduk je dioničko društvo – Uprava vodi klub, a Nadzorni odbor nadzire Upravu“, rekao je Pavasović Visković. Bilić je dodao da trenutak objave nije bio idealan, ali je bio nužan. „Svjesni smo datuma i da bacamo sjenu na ono što slijedi. Nitko od nas nije sretan s ovim, ali nismo htjeli čekati sutra. Dužni smo klubu i javnosti istinu.“ Imaju li odlasci veze s financijama? Upitan o povezanosti odlazaka Goran Vučević i Miše Krstičevića s financijskim rasterećenjem, Bilić je odgovorio: „Imamo ljetni i cjelogodišnji plan. Ovo će imati financijski utjecaj, ali nije u korelaciji s planovima za ljeto. Sve ostaje isto.“ Zašto je odluka objavljena baš sada? Bilić je pojasnio i tajming odluke. „Objavili smo sada jer je sada dogovor postignut. Znamo da ćemo zasjeniti proslavu, ali moramo pravovremeno odraditi stvari.“ Ego, svlačionica i razlozi razlaza Na pitanje je li problem bio u egu ili svlačionici, odgovor je bio jasan. „U nogometu je ego uvijek prisutan, ali ovdje toga nije bilo. Neke stvari koje su se trebale dogoditi – nisu se dogodile. Kod Gorana se pojavilo nezadovoljstvo i morali smo to riješiti“, rekao je Bilić. Pavasović Visković to je dodatno pojasnio: „Ljudi u nogometu imaju izraženija ega, ali ovdje nije bilo većih problema. Nije se moglo ispoštovati nešto u odnosu na Gorana, stvorila se određena količina ogorčenosti i složili smo se da je ovo najbolje rješenje – kako stvari ne bi izmaknule kontroli.“ Klub nema spremnu zamjenu, ali nema ni loma Na pitanje ima li Hajduk već spremno rješenje, iz Uprave poručuju da se ne radi o izvanrednom kolapsu. „Ne možeš biti potpuno spreman na ovakve promjene, ali ovo nije lom kluba kao 2016. godine. Stvari se odvijaju dogovorno, zato će Goran ostati još neko vrijeme. Situacija nije planirana, ali za nas nije bila ni neočekivana“, zaključio je Bilić. Poruka s Poljuda bila je jasna: klub ulazi u tranziciju bez naglih rezova, uz pokušaj očuvanja stabilnosti do kraja sezone.