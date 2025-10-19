Izraelska vojska pokrenula napad na Gazu

Izraelski zračni napadi pogodili su Rafah na jugu Pojasa Gaze, izvještavaju izraelski i regionalni mediji, dok su sukobi između izraelskih snaga i Hamasa ponovno izbili unatoč krhkom primirju koje su posredovale Sjedinjene Američke Države.

Izraelski javni servis Kan objavio je da zračne snage gađaju ciljeve u Rafahu, dok su drugi mediji izvijestili o napadima i na drugim područjima juga Gaze te u gradu Jabaliji na sjeveru teritorija.

Televizijska mreža Channel 12 javila je da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu razgovarao telefonom s ministrom obrane Israelom Katzom i visokim vojnim dužnosnicima dok se situacija odvijala, piše The Guardian.

Prema pisanju The Times of Israel, “teroristički operativci iz Pojasa Gaze napali su izraelske snage u Rafahu”, što je potaknulo izraelske protunapade.

Ni Hamas ni izraelske obrambene snage (IDF) zasad nisu komentirali napade.