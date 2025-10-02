Izrael presreo flotilu za Gazu: Uhićen student iz Srbije, na brodu i Greta Thunberg

Izraelske snage sinoć su presrele međunarodnu flotilu koja je pokušala probiti blokadu Pojasa Gaze i dopremiti humanitarnu pomoć. Radi se o konvoju više od 40 civilnih brodova s oko 500 parlamentaraca, odvjetnika i aktivista, objavili su organizatori misije.

Izraelski vojnici ukrcali su se na brodove koji su se približavali palestinskoj enklavi, a operacija je započela na oko 90 nautičkih milja od obale. Prema prvim informacijama, presretnuto je najmanje 15 plovila.

Uhićen srpski student

Među osobama koje su se našle pod izraelskom kontrolom je i srpski student Ognjen Marković, koji je plovio na brodu Adara. Riječ je o jednom od plovila iz Global Sumud flotile koje je nosilo lijekove i hranu za Gazu. Studenti Fakulteta likovnih umjetnosti u Beogradu objavili su unaprijed snimljenu Markovićevu poruku na društvenoj mreži X.

Greta Thunberg među putnicima

Na snimci koju je objavilo izraelsko ministarstvo vanjskih poslova, a čiju je autentičnost potvrdio Reuters, vidi se švedska klimatska aktivistica Greta Thunberg kako sjedi na palubi okružena izraelskim vojnicima. Thunberg je bila najpoznatija putnica pro-palestinske flotile.

Prekinut prosvjed protiv blokade

Izraelske vlasti prevezle su zaplijenjene brodove i aktiviste u svoju luku, čime je okončan pokušaj prosvjeda protiv dugogodišnje blokade palestinskog teritorija. Organizatori su istaknuli da je cilj misije bio skrenuti međunarodnu pozornost na humanitarnu krizu u Gazi.