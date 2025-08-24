Izrael napao Jemen

Jemenski glavni grad Sana našao se danas pod izraelskim udarima, izvijestila je televizija al-Masirah kojom upravljaju hutisti, samo dva dana nakon što su oni ispalili raketu prema Izraelu.

Stanovnici navode da su gađana područja u blizini predsjedničkog kompleksa, raketnih baza i elektrana. Izraelska vojska potvrdila je napad, navodeći da su ciljevi uključivali vojni kompleks s predsjedničkom palačom, dvije elektrane i skladište goriva.

Prekjučer su hutisti priopćili da su lansirali balistički projektil na Izrael. Iz izraelskog ratnog zrakoplovstva poručeno je da je riječ o projektilu s više podstreljiva, kakav prvi put dolazi iz Jemena.

Od početka rata Izraela i Hamasa u Gazi u listopadu 2023., hutisti povezani s Iranom redovito napadaju brodove u Crvenom moru, tvrdeći da time pokazuju solidarnost s Palestincima. Također često ispaljuju rakete prema Izraelu, iako su većinom presretnute. Izrael im odgovara udarima na područja pod njihovom kontrolom, uključujući luku Hodeidah.

