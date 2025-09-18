Nove cijene plina udarit će po novčanicima: Prosječnom kućanstvu račun će u godinu dana biti 40 eura viši

Cijena nabave pala je za dva eura, a trošak distribucije se povećao za 1,5 eura, pa bi bez ukidanja subvencija plin pojeftinio.

Cijena plina za kućanstva od prvog listopada bit će u prosjeku devet posto veća u odnosu na prosječnu cijenu plina s uključenom Vladinom subvencijom koja vrijedi do 30. rujna, navodi se u obavijesti Hrvatske regulatorne energetske agencije (HERA) krajnjim kupcima plina iz koje ističu da bi bez Vladinih subvencija, poskupljenje plina prosječno iznosilo 17,3 posto.

Inače, cijena plina za kućanstva od prvog listopada trebala je iznositi 53,8 eura po megavatsatu, no zbog nastavka Vladinih subvencija, iako smanjenih, i u devetom paketu mjera pomoći, koji je usvojila na sjednici u utorak, cijena plina za kućanstva iznosi prosječno 50 eura po megavatsatu.

Iz HERA-e pri tom navode da je trošak nabave plina u odnosu na cijene koje vrijede do konca rujna pojeftinio, i to za 5,3 posto, a riječ je o cijeni plina na referentnom plinskom tržištu koja predstavlja veleprodajnu komponentu u strukturi krajnje cijene plina. S druge strane, porast troškova poslovanja i smanjenje distribuiranih količina plina uvjetovalo je potrebu za povećanjem iznosa dozvoljenih prihoda i tarifnih stavki za distribuciju plina, pojašnjavaju u HERA-i, zbog čega je provedena revizija tarifnih stavki svih distributera te su utvrđene nove, odnosno više stavke za 2025. i 2026. godinu, a koje će u Narodnim novinama biti objavljene 19. rujna.

Distributerima je tako pojeftinila veleprodajna nabava plina, no poskupio im je trošak distribucije koji se nije mijenjao još od vremena prije pandemije COVID-a, a koji je HERA, s dosadašnjih 5,9 eura za megavatsat podigla na 8,4 eura ili za 23 posto. Vlada je istodobno smanjila subvenciju za plin s 18,7 posto na 7,6 posto što je u konačnici rezultiralo većom cijenom plina za kućanstva, ali ipak ublaženom zbog zadržavanja subvencija.

Prema izračunu Hrvatske stručne udruge za plin, mjesečno poskupljenje računa za plin za kućanstva s prosječnom godišnjom potrošnjom od 10 megavatsati ili tisuću kubnih metara plina, ovisno o distributivnom području, iznosit će nešto više od tri eura, odnosno oko 40 eura godišnje.

"Distributerima je pala cijena dobave za dva eura, a trošak distribucije se povećao za 1,5 eura tako da bi bez ukidanja dijela subvencija došlo do pojeftinjenja plina od 0,5 eura po megavatsatu odnosno pet eura godišnje, no zbog ukidanja dijela subvencija doći će do poskupljenja cijene za kućanstva od oko 40 eura godišnje, pojašnjava predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić za Novi list.

Država je, kaže, odlučila prepoloviti subvenciju cijene plina na način da pola otpada na trošak države, a druga polovica ide na trošak građana.

Prema izračunu Vlade, račun za plin od 42 eura porast će za četiri eura ili 9,5 posto, na 46 eura mjesečno, što će i dalje biti četiri eura ispod cijene bez subvencija Vlade.

Normalne cijene

Od prvog listopada poskupljuju i računi za toplinarstvo s dosadašnjih prosječnih 37,75 eura, koji su također bili subvenconirani, na 41,53 eura, ali će i dalje biti gotovo pet eura ispod tržišne cijene zahvaljujući subvencijama Vlade.

Vlada je usvajanjem devetog paketa pomoći teškog 175 milijuna eura poručila da kreće u postupno popuštanje mjera, što je i preporuka Europske komisije, a premijer Andrej Plenković je rekao da se vraćamo polako na normalne cijene. Za nastavak subvencija troškova struje, plina i toplinarstva izdvojit će se 115 milijuna eura, mjere se odnose na sva kućanstva te na javni neprofitni sektor – vrtiće, škole, fakultete, muzeje, bolnice, domove za starije, vjerske zajednice, općine, gradove, županije i tako dalje.

Vlada pri tom nastavlja s mjesečnom naknadom od 70 eura socijalno najugroženijima za troškove električne, plinske i toplinske energije na što ima pravo 117 tisuća osoba sa statusom ugroženog kupca energenata.

Njime su obuhvaćeni korisnici zajamčene minimalne naknade, korisnici inkluzivnog dodatka prve, druge i treće razine potpore kojima nije osigurana usluga smještaja, korisnici nacionalne naknade za starije te novčane naknade za nezaposlene branitelje i civilne stradalnike Domovinskog rata.

Od prvog studenoga za građane poskupljuju i električna energija i grijanje. Tako će račun od 40,65 eura porasti na prosječnih 43,65 eura, što je povećanje od 7,41 posto, a od 1. siječnja 2026. prosjek će biti 45,61 eura, odnosno 4,8 posto više, no cijena struje zahvaljujući mjerama i dalje će ostati niža nego što bi bila bez njih. Kućanstva će i dalje imati uštedu na godišnjoj razini od 53 eura zahvaljujući Vladinim mjerama.

Skladišta plina dobro se pune

Prema podacima europskog udruženja operatera plinskih mreža GIE, europska skladišta plina trenutno su napunjena na razini od 78 posto i na dobrom su putu da dosegnu postavljeni cilj od najmanje 90-postotne napunjenosti do početka studenoga.

Pri tom su skladišta u Hrvatskoj i Italiji već sada napunjena gotovo 89 posto, a za Europskom unijom zaostaje samo Mađarska u kojoj su plinska skladišta napunjena 68 posto, piše Novi list.

Iako su neki analitičari prije početka ljeta izražavali bojazan da će ove godine postavljeni cilj od 90-postotne napunjenosti europskih skladišta zbog promijenjenih geostrateških i tržišnih uvjeta biti ugrožen, podaci za rujan pokazuju da su bile zabrinutosti nepotrebne. EU je od lipnja 2022. godine, kada je donesena uredba, o skladištenju plina zbog ruske agresije na Ukrajinu, svake godine premašivao ciljeve za popunjenost skladišta pa je, primjerice, prošle godine već prvog studenog napunjenost plinskih skladišta dosegnula 95 posto.