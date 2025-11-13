Iznos donacija prešao 5.000 €: Rotary Club Split 305 priključio se humanitarnoj akciji "PROJEKT 120 – Bradata vožnja Extreme"

Humanitarni projekt “PROJEKT 120 – Bradata vožnja Extreme”, koji pokreće poznati motoavanturist i predsjednik BMW Moto Kluba Dalmacija Željan Rakela, dobio je snažnu novu podršku – Rotary Club Split 305 donirao je 1.000 eura Županijskoj ligi protiv raka – Split te najavio organizaciju javnog predavanja o projektu za građane.

Rakela je zahvalio članovima Rotaryja, istaknuvši da projekt zadobiva sve širu podršku i da se zajednica okuplja oko zajedničkog cilja – nabave suvremenog medicinskog magneta koji će pomoći u ranom otkrivanju i liječenju malignih bolesti.

– Hvala Rotary Clubu Split 305 koji je podržao #Projekt120, obvezao se održati javno predavanje i donirati 1.000 €. Idemo dalje nezaustavljivo! Trenutno smo na preko 5.000 € donacija, a vožnja kreće tek 29.11.2025. – poručio je Rakela.

Inspirativno predavanje i podrška Rotary zajednice

Iz Rotary Cluba Split 305 također su objavili da su na svom sastanku ugostili Željana Rakelu, koji im je predstavio planove ovog zahtjevnog i humanitarnog pothvata.

U priopćenju navode:

– U srijedu smo imali inspirativno predavanje našeg prijatelja Željana Rakele o bruuutalnom projektu pod nazivom “PROJEKT 120: Bradata vožnja Extreme”. Cilj je tijekom 365 dana prijeći 120.000 km kroz Europu i prikupiti 120.000 € u čast 120 godina Rotaryja. Prikupljena sredstva ove godine idu Županijskoj ligi protiv raka – Split za kupnju medicinskog magneta koji će unaprijediti dijagnostiku i liječenje pacijenata. Podržimo ovu humanitarnu avanturu dobrote i zajedništva!

Prva donacija – početak velikog puta

Projekt je službeno započeo donacijom Aljoše Špeca, koji je uplatio prvih 1.000 eura i postao prvi potpisnik na Rakeleinom motociklu BMW K 1600 B “Bumblebee”, na kojem će avanturist u godinu dana prijeći čak 120.000 kilometara.

Špec je uz donaciju sudjelovao i u nabavi kamera i navigacijskog sustava za motocikl, čime je pridonio tehničkoj pripremi projekta koji će se pratiti u realnom vremenu putem internetske stranice.

Humanitarna misija: 120.000 km – 120.000 € – 120 godina Rotaryja

“Bradata vožnja Extreme” dio je inicijative Bradata aukcija, a cilj joj je prikupiti 120.000 eura za Županijsku ligu protiv raka – Split. Sredstva će se usmjeriti u kupnju suvremenog medicinskog magneta, ključnog za rano dijagnosticiranje i uspješnije liječenje malignih oboljenja.

Rakela naglašava da je svaka donacija važna:

– Ova prva donacija dokaz je da smo krenuli pravim putem. Hvala svima koji vjeruju u zajedništvo i dobrotu. Svaki euro može pomoći spasiti nečiji život.

Pred Rakeleom najzahtjevnija godina – pred građanima brojna događanja

Tijekom projekta planirana su:

javna predstavljanja

humanitarna događanja

edukativna predavanja

susreti s građanima

potpisi donatora na “Bumblebeeju”

Svi zainteresirani mogu pratiti Rakeleinu rutu uživo te se uključiti donacijama putem službene stranice projekta.

Motori, avantura i humanost u jednom

“PROJEKT 120 – Bradata vožnja Extreme” spaja avanturistički duh, ljubav prema motorima i duboko humanitarnu misiju. Rakela i zajednica koja ga podržava poručuju: ovo je vožnja za živote — i tek počinje.