Iznenadit ćete se kako čaša soka od višnje prije spavanja utječe na kvalitetu sna

Sok od višnje posljednjih se mjeseci sve češće spominje kao prirodan saveznik kvalitetnijeg sna. Iako se na društvenim mrežama često predstavlja kao jednostavno rješenje za nesanicu, znanstvena istraživanja nude konkretnija objašnjenja zašto bi ovaj napitak mogao imati pozitivan učinak na spavanje.

Problemi sa snom pogađaju velik broj ljudi, a potraga za prirodnim alternativama tabletama za spavanje sve je izraženija. U tom kontekstu sok od višnje privlači pažnju jer prirodno sadrži melatonin – hormon koji regulira ciklus spavanja i budnosti. Upravo melatonin pomaže tijelu da prepozna kada je vrijeme za odmor, što može olakšati uspavljivanje i poboljšati ukupnu kvalitetu sna.

Bolji san, manje buđenja

Osim melatonina, višnje sadrže i triptofan, aminokiselinu iz koje tijelo dodatno sintetizira melatonin. Zbog te kombinacije, sok od višnje posebno se ističe među prirodnim napitcima koji se povezuju sa smanjenjem simptoma nesanice i boljom učinkovitošću sna. Neka istraživanja pokazala su da su osobe koje su redovito pile sok od višnje imale dulje trajanje sna i manji broj noćnih buđenja, piše Health.com.

Preporučena količina za potencijalni učinak na san iznosi oko 2 do 3 decilitra soka od višnje dnevno, dok se kod koncentrata radi o znatno manjoj količini. Stručnjaci savjetuju započeti s manjom dozom i pratiti reakciju organizma, jer učinak može varirati od osobe do osobe.

Od smanjenja tlaka do jačanja imunološkog sustava

Kada je riječ o vremenu konzumacije, sok od višnje najčešće se preporučuje popiti jedan do dva sata prije odlaska na spavanje. Na taj način tijelo ima dovoljno vremena za apsorpciju melatonina i triptofana. Ipak, neka istraživanja upućuju na to da pozitivni učinci mogu biti prisutni čak i ako se sok konzumira ranije tijekom dana.

Osim mogućeg utjecaja na san, sok od višnje povezuje se i s nizom drugih potencijalnih zdravstvenih koristi. Istraživanja sugeriraju da može pomoći u snižavanju krvnog tlaka, smanjenju upalnih procesa u tijelu te boljem oporavku nakon tjelesne aktivnosti. Također se spominje i njegov mogući doprinos jačanju imunološkog sustava.

Treba biti oprezan

Ipak, treba imati na umu da sok od višnje nije prikladan za svakoga. Osobe sklone alergijama, kao i one koje boluju od dijabetesa ili paze na unos ugljikohidrata, trebale bi biti oprezne zbog prirodnog sadržaja šećera. Iako nisu poznate ozbiljne interakcije s lijekovima, preporučuje se savjetovanje s liječnikom, osobito kod osoba koje uzimaju terapiju za tlak, dijabetes ili koriste lijekove koji utječu na zgrušavanje krvi.

Zaključno, sok od višnje može biti jednostavan i prirodan dodatak večernjoj rutini za one koji traže blagu podršku boljem snu. No, kao i kod svake navike povezane sa zdravljem, ključni su umjerenost i individualni pristup.