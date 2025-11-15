Close Menu

Iznenadit će vas gdje kladionice vide Hrvatsku na SP-u 2026

Unatoč kontinuitetu vrhunskih rezultata, inozemne kladionice zasad nisu pretjerano naklonjene Hrvatskoj
Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom 3:1 protiv Farskih otoka osigurala je prvo mjesto u kvalifikacijskoj skupini i plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. Bit će to sedmi nastup Vatrenih na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri, s koje su dosad donijeli srebro (2018.) i dvije bronce (1998., 2022.).

Unatoč kontinuitetu vrhunskih rezultata, inozemne kladionice zasad nisu pretjerano naklonjene Hrvatskoj.

Prema analizi portala Odds Checker, koji uspoređuje koeficijente 13 kladionica, glavni favorit za osvajanje SP-a je Španjolska, aktualni europski prvak. Slijede Engleska i Francuska, a među prvih pet nalaze se još Brazil i Argentina, pobjednik prošlog Svjetskog prvenstva.

Hrvatska se prema prosječnim koeficijentima nalazi na 15. mjestu.

Poredak favorita za osvajanje SP-a 2026. prema kladionicama

  • Španjolska
  • Engleska
  • Francuska
  • Brazil
  • Argentina
  • Portugal
  • Njemačka
  • Nizozemska
  • Italija
  • Norveška
  • Belgija
  • Urugvaj
  • Kolumbija
  • Meksiko
  • Hrvatska

