Iznenadit će vas gdje kladionice vide Hrvatsku na SP-u 2026

Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom 3:1 protiv Farskih otoka osigurala je prvo mjesto u kvalifikacijskoj skupini i plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. Bit će to sedmi nastup Vatrenih na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri, s koje su dosad donijeli srebro (2018.) i dvije bronce (1998., 2022.).
Unatoč kontinuitetu vrhunskih rezultata, inozemne kladionice zasad nisu pretjerano naklonjene Hrvatskoj.
Prema analizi portala Odds Checker, koji uspoređuje koeficijente 13 kladionica, glavni favorit za osvajanje SP-a je Španjolska, aktualni europski prvak. Slijede Engleska i Francuska, a među prvih pet nalaze se još Brazil i Argentina, pobjednik prošlog Svjetskog prvenstva.
Hrvatska se prema prosječnim koeficijentima nalazi na 15. mjestu.
Poredak favorita za osvajanje SP-a 2026. prema kladionicama
- Španjolska
- Engleska
- Francuska
- Brazil
- Argentina
- Portugal
- Njemačka
- Nizozemska
- Italija
- Norveška
- Belgija
- Urugvaj
- Kolumbija
- Meksiko
- Hrvatska