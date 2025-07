Iznenađenje na otvorenju 29. Torcida Kupa: Već prvi dan pao lanjski prvak, Vukovarska gori u ritmu baluna

Počelo je! Vukovarska je sinoć opet postala epicentar malog baluna – krenulo je 29. izdanje Torcida Kupa, a prve tri utakmice odmah su ponudile sve što ovaj legendarni turnir čini posebnim: emociju, kvalitetu, iznenađenja i – penal dramu!

Već na samom otvaranju dočekali smo šok – lanjski osvajač Cestogradnja ispao je u prvom kolu! U pravoj drami protiv MNK Svilaja Mirlović Polje, aktualni prvaci su nakon 3:3 u regularnom dijelu poraženi na penale. Pomlađena Cestogradnja povela je već u 6. minuti preko Tunjića, no Mirlovićani su brzo vratili, a potom u drugom dijelu golovima Kulića i Gašpara okrenuli rezultat. U samoj završnici Pavković i Tunjić vratili nadu Cestogradnji, ali u raspucavanju briljira vratar Čizmić – dvije obrane i prolaz za MNK Svilaju.

Druga utakmica donijela je sudar Špigule i Trstenika – još jedan napeti okršaj! Trstenik je vodio 2:1 na poluvremenu, no Špigula se vraća u nastavku. Kristijan Stanić i Vinko Bokšić preokreću na 3:2, Kuzmić još vraća nadu Trsteniku, ali autogol Rodića zapečaćuje sudbinu – 4:3 za Špigulu!

Za kraj prve večeri – prava rapsodija. Optički centar Gvozdanović x KUKA pregazio je Torcidu Vodice s uvjerljivih 7:1. Najraspoloženiji – Luka Dadić s čak četiri gola! Uz njega su se u strijelce upisali i Rendić, Bakić te Biljan, dok je jedini pogodak za Torcidu Vodice postigao Dimlić.

Današnji raspored – srijeda, 2. srpnja:

19:00 Beton Liga vs. Oblikovanje prostora

20:00 MNK Sv. Antun vs. SPiN bar

21:00 K.O. vs. Kidan žile cb Story

22:00 Gabine bar & food vs. Oštrice

23:00 Dobri vs. Brda united