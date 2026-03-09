Iznenađenje na njemačkim izborima: Zeleni pobijedili, potop liberala i SPD-a

Na izborima u njemačkoj saveznoj pokrajini Baden-Württemberg vodi se iznimno tijesna politička bitka. Kandidat Zelenih Cem Özdemir prema posljednjim projekcijama osvojio je najviše glasova, ali razlika u odnosu na CDU vrlo je mala, a raspodjela mandata mogla bi dovesti do pat-pozicije u pokrajinskom parlamentu.

Tijesna utrka Zelenih i CDU-a

Prema projekciji njemačkog javnog servisa ARD nakon prebrojanih 99 posto glasova, Zeleni osvajaju 30,3 posto glasova, dok je CDU na 29,7 posto. Razlika je tek 0,6 postotnih bodova, iako je neposredno nakon zatvaranja birališta bila znatno veća.

Takav rezultat znači da bi Zeleni mogli ostati najjača politička snaga u pokrajini, no konačna raspodjela mandata još uvijek ostavlja mogućnost izjednačenja sa CDU-om u parlamentu.

Cem Özdemir, koji bi mogao naslijediti dugogodišnjeg pokrajinskog premijera Winfrieda Kretschmanna, poručio je da rezultati bude optimizam, ali da još nije vrijeme za slavlje.

Istaknuo je da su građanima Baden-Württemberga obećali da će politika biti usmjerena na dobrobit pokrajine, a ne na stranačke interese, dodavši da upravo na tom principu želi voditi vladu ako dobije priliku, javlja Bild.

CDU: lopta je sada kod Zelenih

CDU-ov kandidat Manuel Hagel priznao je da je njegova stranka dala sve u kampanji te naglasio da je sada na Zelenima da pokušaju formirati novu vladu. Tijekom završnice kampanje CDU je optuživao političke protivnike za negativnu kampanju.



Veliki pad SPD-a

Najveći gubitnik izbora mogla bi biti Socijaldemokratska stranka (SPD). Prema projekcijama, SPD osvaja oko 5,5 posto glasova, što je gotovo dvostruko manje nego 2021. godine, kada je imala 11 posto.

Glavni tajnik SPD-a Tim Klüssendorf priznao je da je stranka teško stradala u političkom dvoboju između Zelenih i CDU-a.

FDP i Ljevica pred ispadanjem iz parlamenta

Loše rezultate bilježe i liberali iz FDP-a, koji s oko 4,4 posto glasova vjerojatno neće prijeći izborni prag. Sličan rezultat ima i stranka Ljevica, koja također riskira ostanak izvan pokrajinskog parlamenta.

S druge strane, snažan rast ostvaruje AfD, koji prema projekcijama osvaja oko 18,7 posto glasova, gotovo dvostruko više nego na izborima 2021. godine.

Neizvjesni pregovori o vlasti

Iako Zeleni trenutno imaju najviše glasova, politička situacija u Baden-Württembergu ostaje neizvjesna. Konačna raspodjela mandata i potencijalne koalicije odlučit će hoće li Cem Özdemir zaista postati novi pokrajinski premijer ili će politički pregovori otvoriti drugačiji scenarij formiranja vlasti.