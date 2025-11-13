Iznenada preminuo popularni influencer, fanovi u šoku nakon što je otkriven uzrok smrti

Svijet društvenih mreža ostao je u šoku nakon vijesti o smrti voljenog kulinarskog influencera Michaela Duartea, 36-godišnjaka poznatog po svom zaraznom humoru i kreativnim receptima za roštilj koje je pod imenom "FoodWithBearHands" pratilo više od dva milijuna ljudi. Njegova obitelj i agencija za talente prvotno su objavili da je preminuo u "strašnoj nesreći" tijekom putovanja u Teksasu, samo tri dana nakon što je proslavio devetu godišnjicu braka sa suprugom Jessicom. Međutim, detalji koje je naknadno objavio ured šerifa okruga Medina, a prvi prenio portal TMZ, otkrili su nasilnu i tragičnu pozadinu njegove smrti. Duarte je preminuo od posljedica ranjavanja nakon što ga je s dva hica ustrijelila zamjenica šerifa tijekom konfrontacije u kojoj je, prema navodima policije, prijetio nožem i nasrnuo na policajku, piše Večernji.

Incident se dogodio u subotu, 8. studenog, oko 11:30 sati u gradu Castrovilleu u Teksasu. Policija je reagirala na hitni poziv o "muškarcu s nožem koji se ponaša neuračunljivo". Kada su stigli na mjesto događaja, zatekli su Duartea izvan kontrole. U službenom priopćenju šerifovog ureda navodi se da je "Duarte pokazivao neuračunljivo ponašanje i prijetio da će sve ubiti". Situacija je dodatno eskalirala jer je, prema izvješću, pokušao napasti vatrogasce i osoblje hitne medicinske pomoći koji su već bili na terenu. Policajci su mu navodno izdali više usmenih naredbi da baci nož i legne na tlo, no on je to odbio.

Prema službenom policijskom izvješću, umjesto da posluša naredbe, Duarte je krenuo u napad. "Nakon što je zamjenica šerifa više puta verbalno naredila gospodinu Duarteu da legne na tlo... gospodin Duarte je jurnuo prema njoj vičući: 'Ubit ću te'", stoji u izvješću. Suočena s izravnom prijetnjom, zamjenica šerifa ispalila je dva hica iz službenog oružja i pogodila ga. Medicinska pomoć pružena mu je na licu mjesta, nakon čega je hitno prevezen u Sveučilišnu bolnicu u San Antoniju, gdje je nedugo zatim proglašen mrtvim. Ova verzija događaja u potpunoj je suprotnosti s prvim, nejasnim informacijama o "nesreći", ostavljajući njegovu obitelj i pratitelje s brojnim bolnim pitanjima.

Shrvana supruga Jessica na Instagramu je podijelila svoju bol. "Prošla su 24 sata otkad se moj svijet srušio. Utrnulost, bijes, depresija. Riječi ne mogu opisati ovu vrstu boli. Nikad nisam mislila da ću ovo pisati. Svijetu si bio 'FoodwithBearHands', ali nama si bio voljeni suprug i otac. Nisi ovo zaslužio. Voljet ću te zauvijek i bit ću jaka za našu kćer, znam koliko si nas volio", napisala je. Iza sebe je Michael ostavio suprugu i šestogodišnju kćer Oakley. Obitelj je pokrenula GoFundMe kampanju kako bi prikupila sredstva za troškove prijevoza njegova tijela natrag u Kaliforniju i za pogreb. "Ova slomljena srca došla su bez upozorenja", stoji na stranici kampanje.

Iako točan uzrok njegovog neuračunljivog ponašanja ostaje nejasan, Duarte se u prošlosti nije sramio govoriti o svojim borbama s mentalnim zdravljem. U jednoj od svojih objava na društvenim mrežama, nedugo prije smrti, otvoreno je pisao o teškom slomu koji je doživio tijekom pandemije COVID-19, a koji ga je odveo na psihijatrijsko liječenje i rehabilitaciju. "Gledajući unatrag, znam da je taj slom proizašao iz osjećaja da sam propao u životu. Zatvaranje me teško pogodilo i uzelo veliki danak na mom samopouzdanju", napisao je tada. Upravo je tijekom oporavka, kao svojevrsnu terapiju, počeo objavljivati videozapise kuhanja, a njegova duhovita osobnost i zarazni entuzijazam ubrzo su te videozapise učinili viralnima, pretvorivši hobi u uspješnu karijeru.

Michaelov put do uspjeha bio je prožet izazovima. Odrastao je u Kaliforniji uz samohranu majku, a kuhati ga je kao dječaka naučio ujak koji je posjedovao meksički restoran. Njegova majka preminula je od raka dojke kada je imao samo 21 godinu. Radio je u raznim restoranima prije nego što je tijekom pandemije odlučio izgraditi vlastiti brend na društvenim mrežama. Njegova agencija, Alooma Media Group, oprostila se od njega dirljivim riječima: "Njegova strast, profesionalnost i kreativnost ostavili su trajan trag ne samo na našem timu, već i na svima koji su imali privilegiju raditi s njim. Njegova toplina, ljubaznost i velikodušnost osjećale su se u svakoj interakciji." Duarte je u svojoj biografiji na Instagramu napisao da je njegova svrha "dijeliti hranu sa svijetom i ljudima kojima je najpotrebnija".