Izmjereni razorni udari do 403 km/h! Snimljen ulazak u "oko" oluje, Jamajka na udaru uragana stoljeća

Uragan Melissa, najsnažnija oluja 2025. godine i jedan od pet najjačih uragana u povijesti Atlantika, u utorak je počeo pogađati Jamajku. Prema posljednjim podacima Nacionalnog centra za uragane (NHC), tlak u oku oluje pao je na 893 hPa, što je peta najniža vrijednost ikada zabilježena u atlantskom bazenu. Vjetrovi u zidu oka (eyewallu) dosežu prosječne brzine od 305 km/h, s udarima i do 403 km/h, dok je prate oborina mjerena u desecima centimetara i olujni val visine do četiri metra.

Ovo povijesno snažno nevrijeme već je izazvalo potpuni kolaps elektroenergetske mreže u trećini zemlje — više od 240 tisuća kućanstava i poduzeća ostalo je bez struje, a komunikacije i mobilne mreže u mnogim su područjima prekinute. Ministar energetike Daryl Vaz potvrdio je da nema planova za gašenje cijele mreže, ali da su najvažnije bolnice prešle na agregate, dok u provincijama St. Elizabeth i Manchester “sustavi rade na granici izdržljivosti”.

“Nemojte se kockati s Melissom – to je oklada koju ne možemo dobiti”

Dramatično upozorenje javnosti uputio je Desmond McKenzie, ministar lokalne samouprave Jamajke, koji koordinira odgovor na katastrofu.

“Ovo nije trenutak za hrabrost,” rekao je McKenzie u izravnom prijenosu, pozvavši građane da se sklone u hitna skloništa kojih je otvoreno gotovo šest tisuća diljem zemlje.

“Nemojte se kladiti protiv Melisse. To je oklada koju ne možemo dobiti.”

Premda je središte uragana još uvijek nad morem, južna obala već je izložena najrazornijim udarima. Nacionalni centar za hitne situacije objavio je da je oko oluje promjera nekoliko kilometara već zahvatilo područje između St. Elizabetha i Westmorelanda, a meteorolozi upozoravaju da bi upravo taj dio Jamajke mogao doživjeti potpunu devastaciju.

“Ovo je vrlo opasna i po život prijeteća situacija”

Direktor Nacionalnog centra za uragane, Michael Brennan, potvrdio je da se sjeverni rub oka oluje već premješta preko zapadne Jamajke te da će u sljedećim satima donijeti vjetrove jače od 320 km/h i obilne oborine.



“Ovo je vrlo opasna i po život prijeteća situacija,” upozorio je Brennan, dodavši da će središnji dio Jamajke doživjeti ekstremne poplave i klizišta, dok će obalne zajednice pogoditi valovi visoki i do 13 stopa (4 metra).

Evan Thompson, ravnatelj jamajčanske meteorološke službe, objasnio je da će tijekom prolaska “oka oluje” doći do kratkotrajnog zatišja, no ubrzo nakon toga uslijedit će nove eksplozije vjetra s druge strane, što često zavara stanovništvo, javlja BBC.

“Pripremite se na udare koji će uslijediti nakon što prođe oko. Tada dolazi najgori dio,” poručio je Thompson.

Svjedočanstva: “Voda ulazi kroz krov, vrata otpadaju”

Iz cijele zemlje stižu dramatična svjedočanstva građana.

Kabien, vlasnica salona ljepote iz Santa Cruza, kazala je reporterki BBC-a da ne može napustiti dom jer je “preopasno izaći vani”.

“Voda ulazi kroz krov moje kuće. Nisam dobro. Vrata su mi gotovo otpala od udara vjetra. Moj suprug i troje male djece su sa mnom – svi smo prestravljeni,” ispričala je kroz plač.

S juga otoka, dopisnici javnih servisa javljaju da kiša i vjetar odnose krovove i stabla, dok se u Kingstonu i Montego Bayu mogu čuti sirene i alarmi. Snimke s terena pokazuju palme savijene do tla i potpuno puste ulice.

Lovci na uragane: Tlak zraka rekordno nizak, ptice zarobljene u oku oluje

Najnovija mjerenja američkih “lovaca na uragane” (Hurricane Hunters) potvrdila su rekordno niske vrijednosti tlaka – 893 hPa, što Melissu svrstava među najrazornije oluje u povijesti Atlantika. Tijekom leta iznad uragana, posada je zabilježila iznimno snažne zračne turbulencije i spektakularne prizore unutar oka, gdje se, prema izvještajima, stotine ptica nalaze zarobljene i ne mogu napustiti mirni centar oluje.

Zbog sigurnosnih razloga, daljnji ulasci u oko uragana su otkazani. Stručnjaci procjenjuju da će mnoge od tih ptica uginuti, dok će se preživjele naći tisućama kilometara daleko od svojih prirodnih staništa kada se oluja rasprši.

Humanitarna i međunarodna pomoć već u pripremi

Vlada Jamajke objavila je da će prvi letovi s humanitarnom pomoći moći sletjeti najranije u četvrtak, ovisno o štetama na zračnim lukama Norman Manley u Kingstonu i Sangster u Montego Bayu, koje su trenutno zatvorene.

Ministar prometa Daryl Vaz izjavio je da će, ako bude potrebno, zračna luka Ian Fleming služiti kao privremeni centar za dostavu pomoći, javlja NY times.

Međunarodne organizacije već su reagirale – World Central Kitchen (WCK) ima timove raspoređene na Jamajci koji će nakon oluje početi dijeliti obroke pogođenim obiteljima, dok Svjetski program za hranu (WFP) i Crveni križ koordiniraju dostavu hrane i osnovnih potrepština.

Melissa – oluja stoljeća

Prema procjenama meteorologa, Melissa će ostati pete kategorije i nakon što prijeđe Jamajku, a potom nastaviti prema Kubi i Bahamskom otočju.

Stručnjaci je već nazivaju “olujom stoljeća”, jer je svojom snagom nadmašila čak i uragan Katrinu (2005.).

Dok se Karibi bore s razornom prirodnom silom, poruke s terena svode se na jedno: “Ovo nije vrijeme za hrabrost, nego za oprez i solidarnost.”

Jamajka se priprema za najdužu noć svoje moderne povijesti – noć u kojoj će priroda još jednom pokazati koliko je moćna, a ljudska zajednica koliko mora biti složna da bi preživjela.