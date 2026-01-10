Izmjena prometa u Vukovarskoj: zbog postavljanja dizalice kod Small Mall-a vozi se jednom trakom

Na gradilištu projekta Small Mall, smještenom na početku Vukovarske ulice, u tijeku su radovi postavljanja građevinske dizalice, zbog čega je promet na tom dijelu ulice privremeno izmijenjen.

Tijekom izvođenja radova promet se odvija jednom prometnom trakom, i to na dionici dugoj oko 200 metara, dok se ne završi postavljanje dizalice na prvom dijelu gradilišta. Vozače se poziva na dodatni oprez te na poštivanje privremene prometne signalizacije.

Normalizacija prometa očekuje se nakon završetka postavljanja dizalice, a do tada se građanima savjetuje da, ako je moguće, koriste alternativne prometne pravce ili planiraju dodatno vrijeme za prolazak ovim dijelom grada.