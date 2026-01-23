IZMISLIO DUG Splitska policija dovršila istragu nad muškarcem koji je prijetio smrću nevinom čovjeku

Iz PU splitsko-dalmatinske izvijestili su da je dovršeno kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjim muškarcem za kojeg postoji osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo pokušaja iznude.

Prema policijskim navodima, osumnjičeni je u razdoblju od srpnja 2025. do siječnja 2026. godine učestalo slao glasovne poruke oštećenoj osobi, zahtijevajući povrat navodnog duga koji, kako je utvrđeno, nije postojao. Pritom je prijetio smrću te nanošenjem teških tjelesnih ozljeda.

Kako bi dodatno zastrašio žrtvu, angažirao je nepoznate osobe koje su fotografirale kuću oštećenog, a telefonski je kontaktirao i članove njegove obitelji. U prijetnjama je tražio isplatu različitih novčanih iznosa, u rasponu od 300 do čak 300 tisuća eura, kao i prijenos vlasništva nad kućom ili zamjenu osobnih vozila.

Policija je protiv osumnjičenog podnijela odgovarajuću kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.