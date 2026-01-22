'Između snova i jave' od danas u Splitu: 'Iskoristite rijetku priliku za susret s vrhunskim djelima hrvatske likovne umjetnosti'

U Staroj gradskoj vijećnici danas je otvorena izložba „Između snova i jave“, koja splitskoj publici donosi vrhunska djela iz fundusa Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti.

Autori izložbe na jednom su mjestu okupili radove istaknutih umjetnika hrvatske moderne i suvremene umjetnosti među kojima su Vlaho Bukovac, Miroslav Kraljević, Nasta Rojc, Ivan Rabuzin, Miljenko Stančić, Mirko Rački, Vanja Radauš, Emanuel Vidović, Zlatan Vrkljan, kao i suvremene prakse predstavljene radom Kate Mijatović, obuhvaćajući time razdoblje od gotovo sto pedeset godina hrvatske umjetnosti.

„Muzej grada Splita ovom izložbom slijedi jedno od svojih najvažnijih poslanja - dovesti iznimno vrijedan, u ovom slučaju nacionalni sadržaj, u samo središte grada Splita“, rekla je ravnateljica Muzeja grada Splita Vesna Bulić Baketić, naglasivši kako je riječ o nastavku uspješne suradnje s Nacionalnim muzejom moderne umjetnosti:

„Ovo je zaista najbolje od hrvatske likovne umjetnosti i ne mogu dovoljno naglasiti koliko je važno da svi koji mogu dođu i vide barem jedno djelo, jer mnoga od njih nikada prije nisu bila predstavljena splitskoj publici.“

Izložba u Splitu dio je programske strategije Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti koja pod nazivom 'NMMU u gostima' u razdoblju u kojem je muzej zbog cjelovite obnove zatvoren za javnost, djela iz zbirke ne zadržava zatvorenima nego ih izlaže publici u Hrvatskoj i inozemstvu.

„Ovakav model suradnje među muzejskim institucijama predstavlja kvalitetan i ekonomičan način rada, u kojem svaka ustanova doprinosi onim što ima, a krajnji je cilj publici pružiti jedinstveno likovno iskustvo, edukaciju i upoznavanje nacionalne kulturne baštine.“, pojasnila je Bulić Baketić ističući kako je i za povjesničare umjetnosti ova izložba svojevrsno ispunjenje snova jer se djela koja su desetljećima bila prisutna tek u udžbenicima i katalozima sada mogu doživjeti uživo.

„Najveći gušt je samo postavljanje izložbe jer tada vidimo kako se ona doslovno rađa“, rekla je kustosica Muzeja grada Splita Petra Dajak Belas, koja je sudjelovala u njezinoj realizaciji, naglasivši kako pripreme traju znatno duže nego što se to na prvi pogled čini:

„Izložba je namijenjena širokoj publici i zato pozivam i građane, ali i turiste da izdvoje barem nekoliko minuta za razgledavanje, tim više što je ulaz besplatan i ovo uistinu rijetka prilika za susret s vrhunskim djelima hrvatske likovne umjetnosti.“

Konceptualni okvir izložbe i njezinu tematsku okosnicu predstavio je autor izložbe Branko Franceschi, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, istaknuvši kako je naziv i sadržaj izložbe proizašao iz ideje umjetničke imaginacije kao prostora između stvarnosti i unutarnjih vizija.

"Tu su često i suprotnosti između ‘mȍra i vizija’"

„Izložbu smo zamislili imajući na umu motiv jedne od najpoznatijih Bukovčevih slika Gundulić zamišlja Osmana gdje je predstavljena upravo ta kreativnost mašte stvaratelja koja se uvijek kreće negdje između snova i jave. Tu su često i suprotnosti između ‘mȍra i vizija’ i sve je sublimirano u ovoj izložbi“, rekao je Franceschi.

„Kada zamišljate neku izložbu, kojoj je cilj ne samo predstaviti fundus muzeja nego i sve relevantno što se događalo u tom razdoblju onda morate naći i temu koja zaokuplja umjetnike svih generacija. Prostor između sna i jave, zajednički je prostor mašte i imaginacije umjetnicima svih generacija i to se može vidjeti na ovoj izložbi.“

Djela izložena na sve tri etaže Stare gradske vijećnice u Splitu, nisu umjetnička djela koja je moguće vidjeti bilo gdje i u bilo kojem trenutku, stoga svakako iskoristite priliku i sve do 22.ožujka nađite vremena i uživajte u izloženim radovima.

„Osim Bukovca, kojeg sam spomenuo, meni su neobično dragi svi izloženi radovi. Kada radimo ovakvu selekciju i od 12 500 djela trebamo odabrati njih 35, onda imamo mogućnost selekcije onih koje nas u tom trenutku najviše impresioniraju. Mogli bismo ići od rada do rada, svaki je poseban na svoj način i ja sam osobno oduševljen sa svakim ovdje izloženim“, zaključuje Franceschi.