IZMAKLI POLICIJSKOJ PAŽNJI Grci objavili video: "Trenutak kada hrvatski huligani nesmetano ulaze u podzemnu"

Noć prije utakmice AEK - Dinamo u Ateni imala je tragičan epilog. Kako izvještavaju grčki mediji, u sukobu s Bad Blue Boysima ubijen je jedan navijač AEK-a, prenosi Gol.hr.

Iako je UEFA donijela ispravnu i razumnu odluku kako na dvjema utakmicama trećeg pretkola Lige prvaka između AEK-a i Dinama neće biti gostujućih navijača, oko 150 članova BBB-a doputovalo je u Atenu i zajedno s navijačima Panathinaikosa, s kojima su u prijateljskim odnosima, izazvalo kaos ispred AEK-ova stadiona.

Kako se to moglo dogoditi, ako se već danima govorilo da će Boysi ići u Atenu, pitanje je koje si ovo jutro postavljaju mnogi i u Grčkoj i u Hrvatskoj.

Grčka Gazzetta objavila je informacije vezane za neopaženi dolazak Boysa pred AEK-ov stadion.

"Više od 150 Dinamovih huligana cestom je stiglo u Grčku i u koloni automobila krenulo prema Ateni. Na državnoj cesti Hrvate je uočilo osiguranje i stavili su ih pod diskretnu prismotru, no prema policijskim izvorima, čini se da su djelovali prema ranije organiziranom planu, jer su se po dolasku na Attiki Odos automobili razbježali, a veliki ih se broj zaputio do postaje ISAP Irini", pišu Grci.

"Tamo su palicama, kamenjem, molotovljevim koktelima i drugim predmetima napadali navijače AEK-a – koji su pili kavu nakon treninga svoje momčadi – ali i obične građane koji su se našli na mjestu događaja, pri čemu je smrtno stradao 22-godišnjak", napisala je Gazzetta i priložila video Boysa uz naslov:

"Trenutak kada hrvatski huligani nesmetano ulaze u podzemnu."

08.08.2023, Dinamo BBB🇭🇷 hooligans at Train station in Athens🇬🇷 before fight. https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/FFmomudlQt

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 7, 2023