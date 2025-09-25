Izložba Nevenke Mistrić-Gulin u Galeriji Krug

Izložba radova splitske slikarice i kiparice Nevenke Mistrić-Gulin otvara se u okviru jesenskih kulturnih događanja u našim malim mistima u četvrtak, 25. rujna 2025. u 20 sati u Galeriji Krug, u "kući kulture" u Dugom Ratu.

"Oslikani kamenovi, različitih veličina i formi, postaju tragovi živih bića koji prolaze pored nas; ne prepoznajemo svaki put o čemu se radi, ali vidimo živu sjenu, trag stopa živoga stvorenja, koji se odražavaju preko ruku umjetnice Nevenka Mistrić - Gulin. Kada dublje promotrimo kako je umjetnica oblikovala svoje kamene instalacije, onda nam pogled plijeni njezin spontani i postupni kolorizam u kojemu akromatski tonovi, od bijele do crne nijanse, skladno prelaze u kromatski obujam koji tvore tople boje, kao što je žuta, narančasta i crvena, i prelaze u hladne obrise zelene, modre i ljubičaste. Tako posloženi koloristički tonovi odaju smisao za figurativnost koja predmete, iako na plošnoj površini, u ovom slučaju kamen do kamena, omeđuje jasnom razdvojnicom obojanoga svjetla i tame..." - napisao je, između ostalog, Ante Branko Periša u predgovoru izložbe koja se u Galeriji Krug može razgledati sve do 08. listopada, piše Dugi Rat Online.

