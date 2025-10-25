Izložba "Nešto s juga" mladog Splićanima Marka Mrduljaša oduševljava kreativnim spojem emocije, tradicije i suvremenosti

U atriju Muzeja grada Trogira 15. listopada otvorena je nova izložba mladog splitskog autora Marka Mrduljaša (22), poznatog po svom kreativnom identitetu Graphic Spalato. Naziv izložbe "Nešto s juga" opisuje ono što Mrduljaš već nekoliko godina gradi – autentičnu vizualnu priču o Mediteranu, njegovim bojama, mirisima i ritmu života.

Autor u svojim radovima spaja grafički dizajn, digitalnu umjetnost i emociju juga u prepoznatljiv, suvremeni vizualni jezik. Njegov storytelling kroz boju, kompoziciju i motive Splita i Dalmacije postaje svojevrsni vizualni storytelling.

Izložbu je otvorila Sela Tecilazić, ravnateljica Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju – Split. Mrduljaš je do sada izlagao u Info zoni Split, Centru "Skrivena Dalmacija" u Dugopolju te Centru za kulturu Bol, a trogirska izložba označava nastavak njegovog autorskog puta i još jednu važnu stepenicu naprijed.

"Ova izložba je za mene posebno emotivna. Trogir ima svoju priču, svoj ritam i mir, i mislim da ‘Nešto s juga’ ovdje dolazi na pravo mjesto", izjavio nam je autor.

Izložba ostaje otvorena do 30. listopada, a ulaz je slobodan.