Izložba „Iz grada isplovi ovog – Issa maritima“ u Blatu na Korčuli

Arheološki muzej u Splitu s ponosom najavljuje otvorenje izložbe „Iz grada isplovi ovog – Issa maritima“, koje će se održati u Kulturnom centru Blato na otoku Korčuli u utorak, 30. rujna 2025. godine u 20 sati. Autor izložbe je mr. sc. Boris Čargo, muzejski savjetnik Arheološkog muzeja u Splitu.

Izložba je posvećena antičkoj Isi (Issa)(današnji Vis), najznačajnijoj grčkoj koloniji na hrvatskoj obali Jadrana. Utemeljena sredinom 4. stoljeća prije Krista, u vremenu kada grčka civilizacija prodire na istočnu obalu Jadrana i smještena na otoku Visu u približnom središtu Jadrana kroz sva povijesna razdoblja važnoj strateškoj točki, Isa je bila luka, trgovačko središte i polazište brojnih pomorskih puteva. Njezin položaj jasno pokazuje da je opstojnost grada bila neraskidivo vezana uz more. Ono je hranilo stanovništvo, služilo za otpremanje i dopremanje svih onih dobara koje je grad imao ali i trebao, donosilo nove kontakte i kulturne utjecaje, ali je istodobno predstavljalo i opasnost, kroz ratove i sukobe koji su obilježili antičko doba.

Kroz jedanaest tematskih cjelina izložba pruža uvid u maritimnu orijentaciju Ise i svakodnevni život njezinih stanovnika. Posjetitelji mogu razgledati zemljopisne karte i antičke izvore o isejskom brodovlju, upoznati se s ostacima rive i lučkih objekata u viškoj uvali, te razgledati predmete povezane s pomorstvom, ribarstvom i trgovinom. Poseban dio izložbe posvećen je brodolomima, čiji ostaci svjedoče o intenzivnoj plovidbi i trgovačkim vezama koje su povezivale Isu s ostatkom grčkog i rimskog svijeta.

Među najvrijednijim eksponatima ističe se nadgrobni natpis junaku Kaliji iz 4. stoljeća prije Krista, na kojem su uklesani najstariji grčki stihovi pronađeni u Hrvatskoj. Upravo su stihovi „Iz grada isplovi ovog“ poslužili kao inspiracija za naslov izložbe.

Izložba „Iz grada isplovi ovog – Issa maritima“ po prvi put stiže na Korčulu. Gostovanje u Blatu nije tek prijenos izložbe s jedne lokacije na drugu, nego i prilika da se lokalnoj zajednici predstavi jedno od najvažnijih poglavlja hrvatske arheološke baštine. Antička Isa bila je snažno povezana s Korkyrom (današnjom Korčulom), a te veze potvrđuju se i kroz suvremeni dijalog dviju zajednica. Dok Arheološki muzej u Splitu trenutno ugošćuje izložbu „Kopila – Grad mrtvih nad poljem života“, posvećenu značajnom korčulanskom lokalitetu upravo s područja Blata, u Blatu se sada predstavlja priča o Issi i njezinoj maritimnoj tradiciji. Time se ostvaruje svojevrsna razmjena kulturnih poglavlja koja potvrđuje kako su i u prošlosti, jednako kao i danas, more i suradnja povezivali naše prostore. Isa je bila grad koji je povezao grčku i ilirsku civilizaciju, a njezina maritimna orijentacija oblikovala je kulturni identitet Jadrana.

Izložba „Iz grada isplovi ovog – Issa maritima“ donosi posjetiteljima jedinstvenu priliku da se kroz izvorne predmete, antičke tekstove i arheološke nalaze susretnu s pričom o moru, brodovima i ljudima koji su živjeli od mora prije više od dvije tisuće godina.

Pozivamo sve ljubitelje povijesti, arheologije i kulturne baštine da nam se pridruže na svečanom otvorenju 30. rujna u 20 sati u Kulturnom centru Blato.