IZGUBLJEN NOVČANIK S DOKUMENTIMA KOD SREDNJE POMORSKE ŠKOLE Ako ste pronašli dokumente, javite se!

Zabrinuta majka putem Facebooka zatražila je pomoć građana pri pronalasku izgubljenog novčanika svoje kćeri.

Kako kaže, novčanik je izgubljen danas pokraj srednje pomorske škole u Splitu. U novčaniku su bili dokumenti i 60 eura, no nije do novaca koliko je do važnih dokumenata kao što su osobna i zdravstvena iskaznica, bankovna kartica i pokazi za javni prijevoz.

"Ukoliko ste pronašli dokumente na ime Esha Golić, molim javite. Kćer je u Kaštel Štafiliću u domu, svi dokumenti su na adresu u Petrinji", rekla je majka Anita.

"Vjerujem da svi znate kako je teško kad ostanete bez svih dokumenata, zato vas molim pomoć. Ukoliko netko nešto zna, javite!" apelira majka.

Ako ste pronašli novčanik ili neki od dokumenata, možete nam se javiti na e-mail info@dalmacijadanas.hr.