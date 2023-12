Stručnjaci upozoravaju da mnogi vozači nisu svjesni da lijekovi protiv prehlade mogu uzrokovati vrtoglavicu.

Zima je u punom jeku, a neki vozači bi mogli kršiti zakon, a da toga nisu ni svjesni. Naime, oni koji uzimaju lijekove protiv prehlade i gripe moraju biti posebno oprezni u prometu jer bi zbog njih mogli platiti velike kazne. Stručnjaci za automobile na Quotezone.co.uk izdali su upozorenje vozačima da ne uzimaju lijekove koji bi mogli utjecati na njihovu sposobnost vožnje, prenosi net.hr. Kako temperature padaju, mnogi ljudi imaju gripu ili prehladu. No, neki vozači možda ne znaju da neki lijekovi mogu imati nuspojave. Stručnjaci upozoravaju da mnogi vozači nisu svjesni da lijekovi protiv prehlade, koji se izdaju bez recepta mogu uzrokovati vrtoglavicu, pospanost, poremećaj rasuđivanja i sporije vrijeme reakcije, pa savjetuju onima koji uzimaju takve lijekove da izbjegavaju vožnju i upravljanje bilo kakvim vozilima. Ako vozite i trenutno uzimate lijekove, osigurajte se da: 1. Ste isključivo vi koji pijete dotične lijekove, 2. Pridržavate se savjeta zdravstvenog djelatnika o tome kako ih uzimati, 3. Oni ne uzrokuju da budete nesposobni za vožnju. Greg Wilson, osnivač i izvršni direktor Quotezone.co.uk, rekao je: “Možda ne mislite da uzimanje tableta protiv prehlade i gripe može dovesti do kazne, ali mnogi uobičajeni lijekovi koji se izdaju bez recepta imaju sastojke koji vas mogu učiniti pospanima”. "Ako se ne osjećate dobro, obavezno provjerite hoće li ono što uzimate izazvati pospanost ili vrtoglavicu ili bilo kakve nuspojave koje bi mogle utjecati na vašu sposobnost vožnje, poput zamagljenog vida ili spore reakcije", dodao je. "Svi se ponekad osjećamo kao da nemamo vremena biti bolesni, životi su jednostavno previše užurbani, ali vožnja kad ste bolesni može biti opasna. Čak i ako ste navikli uzimati neki lijek i on prije nije utjecao na vašu vožnju, ako vas zaustavi policija ili ste uključeni u prometnu nesreću, a vaš lijek ima upozorenje da ne rukujete teškim strojevima, vjerojatno ćete platiti kaznu. Najsigurnije je izbjegavati vožnju, odmoriti se i ne riskirati", istaknuo je stručnjak.