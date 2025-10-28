Izdano dramatično upozorenje: "Posljednja prilika za zaštitu života". Uragan Melissa donosi katastrofu Jamajci, vjetrovi do 282 km/h i razorni valovi

Uragan Melissa, najsnažnija oluja atlantske sezone 2025. godine i najmoćniji uragan u povijesti Jamajke, u utorak je počeo pogađati južnu obalu otoka, donoseći vjetrove brzine do 175 milja na sat (282 km/h), razornu kišu i olujni val visok do četiri metra.

Nacionalni centar za uragane (NHC) upozorio je da se radi o “iznimno opasnoj i po život prijetećoj situaciji”, pozvavši građane da odmah potraže zaklon i stave što više zidova između sebe i vanjskih utjecaja.

“Ovo je posljednja prilika da zaštitite svoj život”, stoji u dramatičnom priopćenju američkog NHC-a, koje poziva stanovnike da ostanu u unutarnjim prostorijama bez prozora, po mogućnosti zaštićeni madracima ili kacigama.

Najmanje sedam poginulih diljem Kariba, tisuće evakuiranih na Jamajci

Prema dosadašnjim izvješćima, najmanje sedam osoba izgubilo je život zbog posljedica uragana – tri u Jamajci, tri u Haitiju i jedna u Dominikanskoj Republici.

Tisuće stanovnika evakuirano je iz priobalnih područja, a vlada je naredila zatvaranje škola, zračnih luka i javnih ustanova.



Iz glavnoga grada Kingstona javljaju se prizori praznih ulica, oborenih palmi i urušenih elektroenergetskih stupova, dok se grad priprema na najgore.

“Infrastruktura je kritično oštećena, a napajanje strujom u Kingstonu već je prekinuto,” javio je novinar BBC-a Nick Davis, koji se nalazi na licu mjesta. “Generatori su zasad jedini izvor energije, ali gorivo će uskoro nestati.”

Desmond McKenzie: “Oluja se kreće sporo, ali razaranja su već počela”

Desmond McKenzie, ministar lokalne samouprave Jamajke, potvrdio je da se uragan Melissa kreće prema jugozapadnoj obali otoka te da su vjetrovi i kiše već zahvatili zapad i jug zemlje.



“Oluja napreduje sporo, ali njezini se učinci već osjećaju,” rekao je McKenzie u obraćanju javnosti, javlja BBC.

Meteorolozi procjenjuju da bi oluja mogla ostati pete kategorije i pri samom udaru na tlo, što bi je učinilo najjačom u povijesti Jamajke.

Strah i iščekivanje: “Nikada nismo vidjeli nešto ovakvo”

Stanovnici priobalnih dijelova Kingstona i područja Harbour View opisuju stanje “kao pred smak svijeta”.

“Stavili smo drvene ploče na prozore, vreće pijeska oko vrata i zalihe hrane za tjedan dana. Police su prazne, nema kruha, nema goriva,” rekao je Simon Johnson (33), stanovnik Kingstona. “Proživjeli smo uragane, ali nikada ovakve snage.”

#Hurricane #Melissa's pressure has dropped to 906 mb - the 4th lowest for an October Atlantic hurricane on record. Three lowest are: Wilma (2005 - 882 mb), Milton (2024 - 895 mb), Mitch (1998 - 905 mb). Pressures have been recorded consistently for Atlantic hurricanes since 1979. pic.twitter.com/oiods5jlDv — Philip Klotzbach (@philklotzbach) October 27, 2025



Britanska turistkinja koja se skloni u hotelu za BBC je rekla: “Čuje se čudan urlik, kao da nešto dolazi. Znamo da još nije tu, ali osjećamo da stiže.”

Vjetrovi do 282 km/h i razorni valovi: “Ništa nije građeno da izdrži ovakve udare”

Meteorolozi upozoravaju da se Jamajka priprema za najgore udare vjetra u svojoj povijesti.

“Ni jedna građevina ne može izdržati vjetrove pete kategorije,” izjavio je Jason Allen, reporter američkog CBS Newsa, koji se također nalazi u Kingstonu.



Dodao je da mnogi nisu otišli u skloništa jer žele zaštititi imovinu ili misle da će njihove kuće izdržati oluju – što, upozorava, “može biti kobna pogreška”, javlja Weather.com

Znanstvenici: Klimatske promjene ubrzale jačanje oluje

Prema izvješću organizacije Climate Central, brzo jačanje uragana Melissa iz četvrte u petu kategoriju tijekom samo 24 sata posljedica je iznimno toplih oceana.

Temperature mora bile su 1,4 °C iznad prosjeka, što je “do 700 puta povećalo vjerojatnost ovako snažnog uragana”, navode znanstvenici.

Procjenjuju da su klimatske promjene povećale maksimalnu brzinu vjetra za oko 16 km/h, a ukupnu štetu za čak 50 posto.

“Oporavak bi mogao trajati tjednima, ako ne i mjesecima”

Stručnjaci upozoravaju da će oporavak nakon Melisse biti dugotrajan i iznimno skup.

Uraganski valovi i poplave već su potopili zračnu luku Norman Manley u Kingstonu, što će otežati dolazak pomoći.

Meteorolozi predviđaju da će otok biti odsječen danima, uz dugotrajne prekide u komunikaciji i opskrbi.

“Ovo je katastrofa koja će promijeniti Jamajku,” izjavio je digitalni meteorolog Rob Shackelford, dodajući da bi “puni oporavak mogao trajati mjesecima”.

Pomoć na putu: Svjetska kuhinja (WCK) već u Jamajci

Organizacija World Central Kitchen, koja pruža pomoć u hrani nakon prirodnih katastrofa, potvrdila je da ima timove raspoređene u Jamajci koji će početi dijeliti obroke čim uvjeti to dopuste.

“Surađujemo s lokalnim restoranima i volonterima kako bismo odmah nakon prolaska oluje mogli nahraniti pogođene obitelji,” rekla je članica tima Samantha iz WCK-a.

Povijesna oluja nad Karibima

Uragan Melissa već se pokazuje kao “olujom stoljeća” za Karibe. Dok Jamajka, Haiti i Kuba ulaze u najteže sate, meteorolozi upozoravaju da bi posljedice mogle biti globalne – još jedan dokaz da klimatske promjene ubrzavaju i pojačavaju ekstremne vremenske pojave.

Stanovnici Jamajke u ovim trenucima čekaju prolazak najjače oluje u svojoj povijesti – s nadom da će preživjeti i ponovno izgraditi ono što Melissa ostavi iza sebe.