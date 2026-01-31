Izbornik uoči utakmice za medalju: 'Sada nije vrijeme za samosažalijevanje'

Ulaskom u polufinale europskog prvenstva Hrvatska je potvrdila da pripada samom vrhu rukometnog svijeta. Iako protiv Njemačke nije išlo, vremena za tugovanje nema. Sigurdssonovim momcima smiješi se novo odličje, a Islanđanin može treći put u godinu dana rastužiti svoje sunarodnjake.

Iza naših rukometaša je besana noć u danskom Silkeborgu, što su potvrdili i sami reprezentativci. Jutros pospani, ali dobro raspoloženi, doputovali su na trening u Herning. Svjesni su posljednje, najvažnije utakmice na Euru – vrijedne bronce.

"Bili smo tužni deset minuta nakon utakmice, ali svjesni smo da nas čeka još jedna utakmica koja nam nosi medalju koju nemaš svaki dan", rekao je Mario Šoštarić.

Sličnog je mišljenja bio i Luka Lovre Klarica.

"Zadnja utakmica prvenstva... Mislim da bi bilo lijepo s pobjedom se vratiti u Hrvatsku, da malo damo ljudima da se vesele."

A za broncu su spremni, kažu, dati i posljednje atome snage.

"Izvućemo sve što imamo, možda nije previše ostalo, ali pretpostavljam da ni Islanđanima nije nešto previše ostalo", rekao je Klarica.

Vrijeme je ponovno za Island, kojeg smo pobijedili na Euru i tako otvorili drugi krug natjecanja u švedskom Malmöu. Islanđanin koji je Hrvatsku lani odveo do velikog svjetskog srebra – može li do novog odličja?

"Neće to biti neko veliko iznenađenje. Momčadi su već igrale jedna protiv druge, ovo je treća utakmica u godinu dana. Promjenama nismo zadovoljni, ali Island je u istoj situaciji i sada nije vrijeme za samosažaljenje. Treba se podići i nastaviti dalje", rekao je Islanđanin na klupi Hrvatske Dagur Sigurdsson.

Sutra je na redu jedna posve drugačija utakmica, deveta za Hrvatsku na ovom prvenstvu, a Hrvatska ima priliku osvojiti sedmo europsko odličje, piše Net.hr.