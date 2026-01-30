Izbornik Sigurdsson nakon poraza od Njemačke: ‘Najveća razlika su bili golmani’

Izabranici Dagura Sigurdssona sada će se u nedjelju u 15:15 boriti za broncu, a protivnik će im biti poraženi iz susreta Danske i Islanda.

“Bio sam zadovoljan s prvim poluvremenom iako smo gubili dva gola razlike. Sve u svemu najveća razlika su na kraju bili golmani, Wolff je bio fantastičan. Kod nas je Kuzma tek pred kraj stavio Nijemce pod pritisak. Taj učinak golmana je malo promijenio našu igru.

Stalno smo ih lovili, a kada je Njemačka u takvom samopouzdanju onda ih je teško zaustaviti. Borit ćemo se za broncu. Tražit ćemo sve ono snage što je dečkima ostalo i dat ćemo apsolutno sve za medalju”, rekao je nakon utakmice izbornik Hrvatske Dagur Sigurdsson, piše N1.